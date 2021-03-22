Найдено тело попавшего под лавину в Хибинах ребенка

Ребенок из туристической группы, который попал под сход лавины в Мурманской области, находился в тяжелом состоянии. Его пытались реанимировать, рассказали «360» в СК РФ по региону. Следователи уже начали проверку.

В Следственном комитете не подтвердили ранее появившуюся информацию о гибели 13-летнего подростка.

«Сейчас проводятся реанимационные мероприятия. <…> Проводим процессуальную проверку по данному факту. На месте работают следователи-криминалисты вместе со спасателями», — уточнила старший помощник руководителя следственного управления по взаимодействию со СМИ Алина Александрович.

Тем не менее, о гибели девочки уже сообщил «Интерфакс» со ссылкой на СК. Об этом же написали в Telegram РИА «Новости».

В региональном ГУ МЧС заявляли об обнаружении подростка и организации мероприятий по эвакуации.

Позже в СК рассказали ТАСС, что реанимировать ребенка не удалось. Девочка погибла.

Туристы прибыли в Мурманскую область из Санкт-Петербурга. При прохождении горы Маннепахк на них упала снежная масса, которая и погребла под собой подростка. Остальные члены группы чувствуют себя нормально.