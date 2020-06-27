«Бравые, уголовного вида». Оператор Собчак рассказал о нападении в монастыре на Урале

«Мы же снимаем про коронавирус, про отца Сергия как COVID-диссидента», — рассказал он.

На территорию монастыря съемочная группа пришла с одной из послушниц. Она посетила могилу своей духовной матери — монахини, скончавшейся из-за несвоевременно оказанной ей помощи. Та болела коронавирусом. Однако отец Сергий, по словам Ерженкова, запретил ей обращаться в больницу, поэтому женщина умерла за месяц.

Оператор добавил, что они зашли на территорию монастыря с той стороны, где нет забора.

«Тут нас окружили какие-то, не побоюсь этого слова, православные ваххабиты, в составе 30 человек, это какие-то казаки, участники боевых действий в Донбассе по виду. Ребята бравые, уголовного вида», — рассказал Ерженков.

По его словам, эти люди избили бывшего послушника, который приехал в монастырь вместе со съемочной группой. Потом трое напали на самого оператора, вывихнули ему руку, отняли камеру, разбили ее. Пострадавшие до сих пор ждут полицию.

«Несмотря на то, что у нас есть видео с другой камеры, они утверждают, что у нас камеры не было», — добавил Ерженков.

В результате нападения избиты два человека, утверждает пострадавшая сторона. Собчак поделилась воспоминаниями: «Меня толкнули так, что я упала, и держали». Кроме того, была разбита камера, отметила «Газета.ru».

В РПЦ порекомендовали правоохранительным органам расследовать нападение на Собчак в монастыре.

Ранее схиигумен Сергий предал анафеме сторонников самоизоляции, введенной из-за распространения коронавируса. После его громких заявлений Екатеринбургская епархия лишила его права проповедовать и предала церковному суду. Однако отец Сергий не пришел на церковный суд в Екатеринбурге.