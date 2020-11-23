Толстый слой льда сковал юг Приморского края и оставил местных жителей без отопления, электричества и воды. На острове Русский развернули полевые кухни, а из столицы отправили дизельные генераторы. Местные жители рассказали «360», как живут в условиях снежной блокады.

Непогода накрыла Приморье в ночь на 19 ноября. Дождь сразу же превратился в лед, который оборвал линии электропередачи и повалил многие деревья. Без электричества остались более 180 тысяч жителей в 73 населенных пунктах. Кроме того, во Владивостоке остановились насосные станции, подающие воду и отопление в жилые дома.

«У нас нет электричества уже пять дней и отключали воду. В разных районах разная ситуация. Поначалу электричества не было во всем районе Чуркино и еще по городу. Затем у тех, кто живет ближе к центру, отключали холодную воду. Это было день-два, а потом все стало нормально. В Надеждинском районе тоже отключили все коммуникации», — рассказала «360» жительница Владивостока Мария Туркина.

Она добавила, что в городе теперь нет возможности воспользоваться интернетом, а мобильная связь не ловит. В магазинах не работает безналичная оплата, поэтому те, у кого нет наличных денег, не могут купить продукты. Более того, из-за проблем с электричеством не работают холодильники. Местные жители скупают в супермаркетах готовую еду и то, что может долго храниться без холода. По словам Туркиной, люди стояли в очередях за газовыми плитками, которые теперь во Владивостоке в дефиците.

«Ощущения необычные. Сначала было депрессивно, потому что целый день не делаешь ничего. Квартира находится с северной стороны, куда еле попадает свет. Была одна свечка. Машина заледенела, то есть уехать никуда не можешь и выйти никуда не можешь», — поделилась Мария.

Мария даже замерила слой льда на своем автомобиле: толщина семь сантиметров. Вызволять машину из-подо льда пришлось в течение шести часов.

«Мы его разбивали молотком, и молоток сломался. Нам пришлось купить новый и опять долбить. Машина была, как скульптура, там вообще ничего было невозможно сделать», — подчеркнула собеседница.

Борьба с последствиями

По поручению премьер-министра Михаила Мишустина в Приморье прилетел глава Министерства по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков. Он провел совещание и пообещал, что тепло- и водоснабжение в регионе восстановят в течение ближайших суток. Пока для местных жителей развернули пункты временного размещения.

«Пик кризиса пройден, большая часть тех, кто остался без тепла и воды, либо получили ее, или в ближайшие сутки получат. Со светом немножко сложнее», — заявил Чекунков.

Кроме того, два самолета Ил-76 доставят из Москвы во Владивосток восемь дизель-генераторов Росрезерва. Еще шесть дополнительных дизель-генераторов привезут спасатели из Хабаровского края, Амурской области и Еврейской автономии.

Жители острова Русский во Владивостоке оказались отрезаны от материковой части после закрытия единственного моста. Переправа перестала работать 21 ноября из-за обледенения вантов — тросов, удерживающих конструкцию. Лед начал падать на проезжую часть — и движение решили остановить.

Жительница Русского Арина Левадняя рассказала «360», что утром 21 ноября оказалась у моста перед самым закрытием.

«Я прям на месте стала у людей, которые смогли проехать по мосту, спрашивать, как это вообще. Взрослые мужики говорили, что это очень страшно, потому что рядом с тобой падает глыбина льда и проехать мост — это чудо, чтобы выжить», — вспомнила Арина.

Военные доставили полевые кухни в островные поселки Экипажный и Поспелово. Все желающие могут получить там гречневую кашу с тушенкой и выпить горячего чая. Полевые кухни работают не только на острове, но и в самом городе, где располагается 12 точек.

Чтобы добраться на материк, жители начали пользоваться паромом. Он отходил от берега один раз в два часа. По словам Левадней, на паром загружалось очень много людей, а из машин тянулась очередь. Долго ждать жителям приходилось в первый день после организации переправы. Сейчас же на острове удалось наладить расписание и работу парома.

«В первый день вечером было проблематично добираться. Я утром добралась хорошо», — отметила девушка.

В Приморье продолжает действовать режим ЧС. В некоторых районах Владивостока удалось восстановить подачу электроснабжения. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал колоссальным вред, причиненный городской инфраструктуре. Он отметил, что работа ведется круглосуточно, но со всеми последствиями не получится справиться в одночасье.