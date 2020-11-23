Тепло и воду пообещали вернуть в Приморье в течение суток

Непогода оставила жителей Приморья без электричества, воды и тепла. Глава Минвостокразвития Алексей Чекунков пообещал, что тепло- и водоснабжение восстановят в течение ближайших суток.

«Пик кризиса пройден, большая часть тех, кто остался без тепла и воды, либо получили ее, или в ближайшие сутки получат. Со светом немножко сложнее», — привело РИА «Новости» слова Чекункова.

В Приморье ранее заработала рабочая группа по ликвидации последствий непогоды. Создать ее поручил главе Минвостокразвития премьер-министр Михаил Мишустин. Специалисты будут заниматься не только преодолением ЧП, но и подготовкой к следующему разгулу непогоды.

«Оставаться на тонком льду, на одной цепи, без резерва техники, топлива, источников питания, еды нельзя», — подчеркнул Чекунков.

Снег и ледяной дождь накрыли Приморский край в ночь на 19 ноября. В результате оборвались линии электропередачи, попадали деревья и многие конструкции. Более 180 тысяч человек остались без электричества. Кроме того, в регионе прекратили работу насосные станции, подающие воду и отопление в дома. В Приморье ввели режим ЧС, развернули полевые кухни с горячим питанием и пункты временного размещения.