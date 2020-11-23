Полевые кухни развернули на отрезанном от Владивостока острове Русский

Военные доставили полевые кухни в островные поселки Экипажный и Поспелово. Желающим раздают гречневую кашу с тушенкой и наливают горячий чай, сообщил корреспондент РИА «Новости» с улицы Экипажной. В очереди за едой он наблюдал около 15 человек.

Еще несколько десятков местных жителей, половина из которых пенсионеры, ждут обещанных городскими властями газовых баллонов, плиток и питьевой воды. В мэрии уточнили, что все это будет после обеда, то есть после 5:00 мск.

Мост закрыли 21 ноября. На нем обледенели ванты (тросы, удерживающие конструкцию), и лед стал падать на проезжую часть. На материк раз в два часа ходит паром. В очереди на него каждый раз ждут несколько десятков автомашин и множество людей, сообщило агентство.

Работы на мосту не ведутся — рабочие ждут, когда ванты оттают, рассказали в правительстве региона.

Помимо острова Русский еще 12 полевых кухонь работают на материковой части Владивостока.