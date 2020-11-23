Московские спасатели привезут в Приморье дизельные генераторы

МЧС отправит в Приморье два самолета с дизельными генераторами для подачи воды и тепла местным жителям после ледяного дождя. Руководство региона и экстренные службы сейчас помогают людям, которые попали в беду из-за непогоды.

«23 ноября два самолета Ил-76 доставят из Москвы во Владивосток восемь дизель-генераторов Росрезерва. Также силами МЧС с помощью наземного транспорта будут доставлены еще шесть дополнительных дизель-генераторов из Хабаровского края, Амурской области и Еврейской автономии во Владивосток», — приводит РИА «Новости» текст сообщения правительства края.

Накануне во Владивосток прилетел министр по развитию Дальнего Востока Алексей Чекунков. Он встретился с губернатором Приморья Олегом Кожемяко. Они обсудили вопросы ликвидации последствий циклона и помощи пострадавшим.

В ночь на 19 ноября в Приморском крае пошел ледяной дождь. В регионе оборвались линии электропередачи. Без электричества остались более 180 тысяч местных жителей. Перестали работать насосные станции, которые подают воду и отопление в дома. В крае ввели режим ЧС.

Остров Русский оказался отрезанным от Владивостока после закрытия единственного моста из-за обледенения вантов. Военные доставили на остров полевые кухни.