Кремль назвал колоссальным ущерб от снежного циклона в Приморье

Снежный циклон, который обрушился на Приморье, нанес региону колоссальный ущерб. В Кремле считают, что местные власти делают все возможное для ликвидации последствий непогоды.

Ситуацию в Приморском крае оценил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, которого процитировало РИА «Новости».

«Ледяной шторм был очень сильный, и он нанес колоссальный вред городской инфраструктуре, будь то энергетика или другие области ЖКХ», — подчеркнул официальный представитель Кремля.

Песков заметил, что работа в регионе ведется круглосуточно. Меры предприняло и федеральное правительство. Но полностью последствия непогоды пока не ликвидировали. Они «ощущаются до сих пор».

«Сила удара природы такова, что эти последствия в одночасье не получается ликвидировать. <…> Руководство региона прикладывает все возможные усилия, чтобы справиться», — сказал пресс-секретарь Владимира Путина.

Приморье завалило снегом на минувшей неделе. В регионе ввели режим ЧС. У многих местных жителей до сих пор нет света, тепла и воды. После ледяного дождя во Владивостоке падали столбы и деревья, произошел обрыв проводов. В некоторых районах города удалось восстановить подачу электроснабжения.