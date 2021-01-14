Снегопад парализовал московский регион. И это только начало

Мощнейший снегопад накрыл Москву и Подмосковье вечером 13 января. За 12 часов в регионе выпала четверть январских осадков. Непогода вызвала заносы и серьезные пробки на дорогах. И это еще не конец, предупредили синоптики. К Подмосковью приближается вторая волна снегопадов.

Снегопад обрушился на Москву и Подмосковье в ночь на 14 января. Всего за 12 часов в столице, по данным метеостанции на ВДНХ, выпало 10 миллиметров осадков — 23% месячной нормы. Сугробы в разных районах города выросли до 30–34 сантиметров.

В Подмосковье больше всего осадков пришлось на Волоколамск. Толщина снежного покрова там составляет 35 сантиметров. Минувшая ночь стала самой холодной с начала этой зимы. В Москве столбики термометров опускались до −14,3 градуса.

Коммунальные службы в усиленном режиме расчищают дороги, тротуары, домовые проезды и территорию вокруг социальных объектов. В Подмосковье на уборку снега вышли 2,7 тысячи машин, восемь тысяч дворников и две тысячи дорожных рабочих. Губернатор Андрей Воробьев попросил муниципальных глав при необходимости привлечь к расчистке дополнительные силы.

«А еще хочу обратиться к жителям. Если вы обычно ездите на автомобиле, стоит задуматься, чтобы сегодня пересесть на общественный транспорт. Так вы сэкономите время и не будете рисковать. Пожалуйста, будьте сегодня особенно внимательны и осторожны!» — рекомендовал глава Подмосковья.

Снежные заносы и гололедица привели к серьезным заторам на дорогах. В Москве загруженность магистралей оценивается в семь баллов. Дольше всего стоять придется на Третьем транспортном кольце, Волгоградском и Рязанском проспектах, Ярославском шоссе. В Подмосковье заторы наблюдаются на Новорязанском, Дзержинском, Носовихинском, Ярославском и Ленинградском шоссе. Серьезная пробка возникла на въездах в Красногорск, сообщается в Telegram-канале регионального Минтранса.

«Дорожные службы принимают все усилия для скорейшего возобновления проезда. Приносим извинения за доставленные неудобства. Просим автомобилистов по возможности пользоваться МЦД», — посоветовали в ведомстве.

Снежный рекорд

Сугробы в столице выросли примерно на девять сантиметров, рассказала «360» главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова. Но в некоторых районах осадков за счет метели выпало гораздо больше. Порывы ветра до 14 метров в секунду и стали причиной многочисленных заносов. Ожидается, что осадки утихнут к 15–16 часам.

«Сейчас снег уже идет на убыль. Мы ожидаем, что за первую половину дня выпадет еще один-три сантиметра снега. Больше всего его будет на востоке, потому что снегопад уходит как раз на восток и северо-восток Московской области. Не исключено, что сегодняшние сутки станут самыми снежными с начала зимы», — добавила Позднякова.

Если прогнозы оправдаются, то староновогодняя непогода побьет рекорд 25 декабря, когда выпало около 13 сантиметров снега. Из-за сильного ветра и осадков, по словам метеоролога, реальные −14…−15 градусов минувшей ночью и ранним утром ощущались как −20.

«Сегодня температура воздуха составит те же −14 градусов. К вечеру она будет понижаться, потому что завтрашняя ночь будет значительно холоднее прошедшей. Правда, снега уже не будет, а ветер станет послабее. Поэтому с точки зрения эффективной температуры мы не ощутим, что завтрашняя ночь будет холоднее сегодняшней», — отметила Позднякова.

16 января, в субботу, к региону подойдет вторая, но более слабая волна снежного ненастья. Ожидается, что днем в Москве и области выпадет примерно три-пять сантиметров снега. Температура при этом будет довольно низкой — порядка −13…−15 градусов.

«А в воскресенье будет мороз и солнце, что называется. Давление подрастет, будут появляться просветы. Ночь будет холодной — за −20 градусов. А дневная температура в Москве — порядка −15 градусов, что на восемь градусов ниже климатической нормы», — заключила Позднякова.