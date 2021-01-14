Рекордное число дворников и техники вышли очищать Подмосковье от снега

В борьбе с последствиями снегопада в Подмосковье задействовали рекордное с начала зимы число дворников и техники. Это свыше 17,7 тысячи человек и 3,1 тысячи машин.

В Подмосковье выпало уже около семи сантиментов снега. Всех коммунальщиков мобилизовали для оперативной очистки дорог и дворов. Это отметил министр благоустройства региона Михаил Хайкин.

Делаем упор на подходы к подъездам и детские площадки. Для нас важны, прежде всего, комфорт и безопасность жителей Михаил Хайкин.

Он уточнил, что в Московской области расчистили уже около 24,5 тысячи километров дорог. Их также обработали ото льда.

Как подчеркнул министр транспорта и дорожной инфраструктуры региона Алексей Гержик, на проезжих частях снег убирают более 2,6 тысячи рабочих и 1,8 тысячи машин.

На дорогах Подмосковья сегодня вывели рекордное число техники с начала сезона Алексей Гержик.

Он подчеркнул, что при необходимости на дороги выведут дополнительную технику.