Андрей Воробьев призвал жителей Подмосковья пересесть на общественный транспорт из-за снегопада

На Московскую область обрушился сильный снегопад. Он может продлиться еще сутки. В целях безопасности жителям региона лучше отказаться от поездок на машине и пересесть на общественный транспорт. Об этом написал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в Instagram.

По его словам, для устранения последствий снегопада в регионе работают 2,7 тысячи единиц техники, две тысячи дорожных рабочих и восемь тысяч дворников. Воробьев попросил глав городских округов и коммунальные службы держать ситуацию на контроле и при необходимости «выводить дополнительные ресурсы».

«А еще хочу обратиться к жителям. Если вы обычно ездите на автомобиле, стоит задуматься, чтобы сегодня пересесть на общественный транспорт. Так вы сэкономите время и не будете рисковать. Пожалуйста, будьте сегодня особенно внимательны и осторожны!» — подчеркнул губернатор Подмосковья.

Прошедшая ночь в московском регионе оказалась на редкость снежной. Последние часы в Москве и Подмосковье продолжается снегопад. Также мела метель, а порывы ветра достигали 12–17 метров в секунду.

Утром на дорогах Москвы и области возникли сильные пробки. Сервис «Яндекс.Пробки» оценивает дорожную ситуацию в семь баллов. Движение затруднено на Ленинградском шоссе и шоссе Энтузиастов, Волгоградском, Октябрьском, Рязанском проспектах, а также на Третьем транспортном кольце. Трудности испытывают автомобилисты, выехавшие из Подмосковья в сторону Москвы. Движение осложняют снежные заносы и гололедица.