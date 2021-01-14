Снегопад вызвал восьмибалльные пробки в Москве

Сильный снегопад, продолжавшийся в Москве всю ночь и утром, привел к огромным пробкам на дорогах. Столичный департамент транспорта оценил движение в восемь баллов.

«Ночной снегопад осложнил движение до восьми баллов. Скорость автомобилей значительно снижена», — сказано в сообщении ведомства в Telegram-канале.

Дептранс рекомендовал в час пик использовать общественный транспорт.

Согласно сервису «Яндекс. Пробки», в Москве сейчас семибалльные пробки. Движение затруднено на Третьем транспортном Кольце, на Волгоградском, Октябрьском, Рязанском проспектах, Ленинградском шоссе и шоссе Энтузиастов. Сильные заторы в центре столицы: в районе станций метро «Тульская», «Таганская», «Лубянка» и других. Сложно сейчас и тем, кто движется по Волоколамскому шоссе из Подмосковья в Москву.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что для устранения последствий непогоды в регионе работают восемь тысяч дворников, 2,7 тысячи единиц техники и две тысячи дорожных рабочих. Он также призвал жителей отказаться от поездок на автомобилях и пересесть в общественный транспорт.