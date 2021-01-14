Мощный снегопад с метелью накрыл Москву

В ночь на 14 января в Москве начался сильный снегопад с метелью и усилением ветра до12-17 метров в секунду. Синоптики утверждают, что за ночь может выпасть более 20% месячной нормы осадков, которая в январе составила 42 миллиметра.

Как сообщили «Интерфаксу» в Гидрометцентре России, ожидаются неблагоприятные погодные условия. В том числе, гололедица и снежные заносы. По данным главной метеостанции на ВДНХ, на утро 13 января высота снежного покрова в столице составила 24 сантиметра.

Главное управление МЧС по Москве распространило экстренное предупреждение, в котором рекомендует автолюбителям снизить скорость движения и увеличить дистанцию с другими машинами, избегать обгонов и перестроений, не парковаться рядом с деревьями.

«Росгидромет прогнозирует снег, местами сильный, метель, гололедицу, усиление ветра с порывами до 12–17 метров в секунду с 21:00 13 января до утра следующего дня», — говорится в сообщении.

Пешеходам посоветовали не подходить близко к рекламным щитам и шатким конструкциям, а также не прятаться под деревьями.