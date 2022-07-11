Смерчи отдыху не помеха. Капризы природы Краснодарского края пошли на убыль

Погода на Черноморском побережье продолжает строить козни туристам. После штормов и смерчей грянули сильные ветра и ливни. В Краснодарском крае оказались затоплены не только частные домовладения, но и высотки. В связи с этим некоторые туристы задумываются о том, чтобы поменять место для отдыха. Однако нельзя забывать, что каждый курорт России по-своему неповторим. Кроме того, синоптики утверждают, что уже совсем скоро на берег Черного моря придет традиционная жара.

Непогода на юге

В Краснодарском крае снова прошли сильные ливни, которые вызвали подтопления. Жители Сочи показали в соцсетях последствия выхода из берегов реки Восточный Дагомыс: в воде оказались дворы и даже подъезды многоэтажных домов. Припаркованные во дворах машины также оказались затопленными, а на Батумском шоссе их просто смывает. В городе включили сирены.

Под натиском стихии оказался и Славянск-на-Кубани. Там из-за непогоды затопило придомовые территории и частные домовладения горожан. Спасатели откачивают воду с помощью трех передвижных насосных станций. Кроме того, в ходе ликвидации последствий дождей задействовали 41 стационарную канализационную станцию для забора воды из ливневой системы.

В Майкопе вкупе с ураганным ветром прошел град с ливнем. В Краснодаре гроза с дождем лишила множество городских улиц электричества. Жители рассказали Telegram-каналу «Типичный Краснодар», что в одной из многоэтажек от непогоды вылетели два окна. Местные власти сообщают, что сегодня, с 09:00 по 17:00, света не будет почти во всем городе.

Погода наладится

Ранее в Сочи два дня бушевал сильный шторм. Поток воды смыл в Черное море два легковых автомобиля вместе с пассажирами. Три мощных селевых потока сошло на село Зубова Щель сошло, еще в семи населенных пунктах вода затопила полсотни домов. В Лазаревском районе сильнейшие смерчи разрушили пирс, повалили деревья и повредили линии электропередачи. Спасатели утверждают, что стихию нельзя недооценивать — это может стоить жизни.

Подобные катаклизмы повторяются в Сочи и окрестностях почти каждый год. Некоторые специалисты считают, что разгул стихии стал последствием глобального потепления, к которому привела жизнедеятельность человека. Причем в Краснодарском крае не появилось никаких новых погодных явлений, а просто усилились те, что и так были характерны для региона. Стабилизация погоды по самым оптимистичным прогнозам наступит не ранее, чем через пол века.

Однако синоптики и метеорологи уверены, что уже скоро на сочинских пляжах снова будет безопасно и комфортно. Руководитель прогностического центра «МЕТЕО» Александр Шувалов заверил «360», что непогода на юге России продержится недолго.

После 12 июля все нормализуется и к концу этой недели установится жаркая погода. На степной части Краснодарского края будет +30…+35, на побережье — +25…+30 градусов тепла. Александр Шувалов руководитель прогностического центра «Метео».

Каждый курорт уникален

Вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин уверен, что туристам нечего опасаться, тем более, что основная и самая крупная городская река Сочи не вышла из берегов. Обычно погодные капризы занимают не более одного-двух дней. К счастью, в последних событиях никто не пострадал.

«Да, периодически это происходит. У меня у самого там сейчас дети и внуки. Вчера еще купались, сегодня — шторм, но, думаю, послезавтра уже будет все нормально. Но спрос на курорты Краснодарского края из-за непогоды не падает. Это неприятная, но временная история, так происходит не только на черноморском побережье Кубани, но и по всему миру», — отметил Барзыкин.

Говорить о каких-то схожих с Краснодарским краем местах отдыха сейчас крайне сложно, добавил он. Каждый курорт в России по-своему уникален. Поэтому можно найти не альтернативное, а просто другое место для отдыха. Например, есть варианты отдохнуть на Каспии. Это дешевле Черноморского побережья, но там и инфраструктура, и размещение туристов довольно скромные, отметил Барзыкин. В Калининградской области, в Солнечногорске нужно учитывать, что вода в море на Балтике заметно холоднее. Везде есть свои особенности и красота, добавил он.