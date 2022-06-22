«Вот это красиво!» Мощный смерч у берегов Лазаревского показали на видео
Смерч у берегов Лазаревского в Краснодарском крае показали на видео
Мощный смерч образовался у берегов курортного микрорайона Лазаревское в Краснодарском крае. Фотографии появились в Сети.
Крутящийся столб воды с моря перешел на сушу и зацепил часть курортной инфраструктуры, разломав в щепки несколько беседок и мест отдыхающих.
«Смотри, полетело что-то! Вот это красиво!» — прокомментировали происшествие очевидцы в Сети.
В начале июня синоптики сообщали, что гостям курортов Черного моря угрожают мощные смерчи, особо опасной ситуация считается в Туапсе и Сочи.
Ранее Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций предупреждал, что сразу на четыре региона Южного федерального округа России могут обрушиться пыльные смерчи.