«Вот это красиво!» Мощный смерч у берегов Лазаревского показали на видео

Мощный смерч образовался у берегов курортного микрорайона Лазаревское в Краснодарском крае. Фотографии появились в Сети.

Крутящийся столб воды с моря перешел на сушу и зацепил часть курортной инфраструктуры, разломав в щепки несколько беседок и мест отдыхающих.

«Смотри, полетело что-то! Вот это красиво!» — прокомментировали происшествие очевидцы в Сети.

В начале июня синоптики сообщали, что гостям курортов Черного моря угрожают мощные смерчи, особо опасной ситуация считается в Туапсе и Сочи.

Ранее Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций предупреждал, что сразу на четыре региона Южного федерального округа России могут обрушиться пыльные смерчи.