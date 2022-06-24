Две машины с пассажирами смыло в Черное море

Два легковых автомобиля оказались в Черном море в Лазаревском районе Сочи. Их смыло потоком воды. Спасатели ищут семь из восьми человек. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России. Также в распоряжении «360» оказалось видео с места происшествия.

«В районе поселка Зубова Щель потоком воды реки Чемитоквадже в акваторию Черного моря унесло два легковых автомобиля», — сказал РИА «Новости» представитель ведомства.

Одного человека уже спасли, поиски остальных продолжаются.

На кадрах, полученных «360», виден большой поток воды около моря. Рядом можно заметить транспортное средство, лежащее вверх колесами, поваленное дерево. Также пострадала одна из хозпостроек.

Штормовое предупреждение из-за непогоды действует в Сочи до 24 июня. Синоптики предупредили жителей и гостей города о ливнях, грозе. Также возможны град, смерчи, подъем воды в реках, сильный ветер.

Пресс-служба ФКУ Упрдор «Черноморье» уточнила, что прошедшей ночью на федеральной трассе А147 Джубга — граница с Абхазией зафиксировали три селя, а также три случая падения деревьев на проезжую часть. Речь идет о территории от поселка Волконка до поселка Зубова Щель.