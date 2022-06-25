Климатолог назвал причину ежегодных потопов в Сочи

Каждый год Сочи терзают сильные штормы, смерчи и потопы. Разгул стихии стал последствием глобального потепления. Наладится все в лучшем случае через 50 лет, заявил директор программы «Климат и энергетика» Всемирного фонда дикой природы (WWF) в России Алексей Кокорин.

По словам климатолога, к глобальному потеплению привела жизнедеятельность людей. Причем речь идет не о плавном повышении температуры.

«Это в первую очередь увеличение частоты и силы опасных метеорологических явлений, связанных с осадками, температурой и ветром — те же смерчи. Число таких явлений возрастет не то чтобы в разы, но существенно. К этому нужно быть готовыми», — сказал Кокорин «Известиям».

Он добавил, что ситуация с глобальным потеплением стабилизируется в лучшем случае через 50 лет. При последствиях изменения температуры не появляется каких-то новых погодных явлений. Характерные для определенной местности явления становятся более сильными и начинают случаться чаще, пояснил климатолог.

Ранее власти Сочи продлили штормовое предупреждение до понедельника, 27 июня. Причиной стал бушующий уже несколько дней сильный шторм.