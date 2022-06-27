Погода на юге России проявила капризный нрав. Нынешним летом в Приморье уже бушевали штормы, потопы и даже смерчи. Спасатели утверждают, что разбушевавшуюся стихию нельзя недооценивать. А главное, что нужно всегда иметь при себе — быстрые ноги.

На днях юг России показал совсем не отпускную погоду. В Сочи два дня бушевал сильный шторм. Поток воды смыл в Черное море два легковых автомобиля вместе с пассажирами. Мэр города сообщил, что на село Зубова Щель сошло три мощных селевых потока, в семи населенных пунктах вода затопила полсотни домов. Погибла женщина, еще семь человек числятся пропавшими без вести.

Сильные смерчи разрушили пирс в Лазаревском районе, повалили деревья и повредили линии электропередачи. Пострадавших нет, но у отдыхающих туристов точно остались впечатления на всю жизнь.

Климатологи считают, что причина ежегодных потопов в Сочи — глобальное потепление, к которому привела беспечность людей. По мнению специалистов, ситуация стабилизируется в лучшем случае через 50 лет.

Хорошей погоды Югу пока не видать

Метеоролог, главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова в разговоре с «360» рассказала, чем объясняется непогода на юге России. Дело в том, что по периферии антициклона проходят атмосферные фронты, которые наиболее активны на холодных участках.

«Вот именно на этих фронтах и образуется неблагоприятные погодные явления, в частности, на черноморском побережье. Трудно сказать, когда на юге наступит хорошая погода и прекратятся катаклизмы. Во всяком случае, в ближайшие семь дней ситуация синоптическая существенно не поменяется», — рассказала Позднякова.

По ее словам, если в столичном регионе жаркая погода все-таки даст небольшую передышку жителям, то на Причерноморье так и будут проходить атмосферные фронты. Поэтому рассчитывать на то, что там будет солнечно и без осадков, пока что не стоит.

Смерч и гроза на Взморье

Специалист Российского центра подготовки спасателей Александр Гофштейн напомнил, что в шторм категорически не стоит подходить к воде, тем более — пытаться купаться, а на все приглашения «попрыгать на волнах» решительно отказывать. Во время грозы нельзя приближаться к водоему ближе, чем на 100 метров. Мокрый песок — прекрасный проводник электричества: молния, которая бьет в море, попадает на пляж, поэтому побережье потенциально опасно.

«Что касается смерча, то это вообще опасная штука. Если он прослеживается и движется в вашем направлении, то как можно быстрее нужно это пляжную полосу покинуть и спрятаться. Но не под какими-то легкими навесами или за ларьками, нужно какое-то капитальное строение», — сказал спасатель.

Он пояснил, что найдя подходящее укрытие, лучше устроиться подальше от окон. А владельцам заведений порекомендовать открыть все окна и двери. Дело в том, что смерч несет с собой высокое давление и закрытые окна он просто выдавит. При открытом же помещении полетят столы, стулья, людей может сбить с ног, но все останутся живы и невредимы.

Наводнение лучше переждать в стороне

Гофштейн рассказал, что на побережье наводнения особенно страшны во время дождей. Маленькие реки, которые впадают в море, неожиданно выходят из берегов и легко уносят автомобили, размывают дороги. Если на пути уже можно заметить впереди поток, ни в коем случае нельзя в него ехать — машину может снести, неожиданно опрокинуть, залить, и люди в салоне погибнут.

Поэтому нужно давать задний ход, разворачивается и быстро уезжать куда-нибудь поближе к домам, в безопасное место. Ни в коем случае нельзя оставлять машины на пляже, также опасно парковаться близко к ручьям и речушкам: когда в непогоду они выйдут из берегов, они утащат машину со всеми потрохами. Людям лучше всего укрыться в капитальном здании.

«Дело в том, что любая городская застройка предполагает затопление частичное во время сильных ливней. Та почва, которая могла бы впитать эту воду, она закрыта асфальтом, крышами — чем угодно, и воде деваться некуда. И ни одна ливневая система ни одного города просто физически не может справиться с этим явлением», — уточнил спасатель.

Он отметил, что даже в Москве, где очень хорошо развита коммунальная сеть, есть достаточно парков и скверов, во время сильных ливней все же иногда затапливает какие-то подземные переходы и подвалы. В прибрежной полосе есть хорошо заасфальтированные города с очень плотной застройкой. Там периодически во время ливней возникают подтопления.

«Хотя они не очень-то опасны, поскольку нет сильного потока, но, когда дорога и улица превращаются в реку, не рекомендуется пытаться эту реку перейти, как бы вам на ту сторону не хотелось. Подождите, пускай оно протечет, это все кратковременно и счет не на часы, а на минуты. Нет смысла лезть в быстрый поток, даже не зная, будет ли под ногами асфальт», — сказал Гофштейн.

Он добавил, что водонепроницаемые пакеты для документов, фонарик, запас продовольствия, аптечка и другие вещи хороши только в том случае, когда есть под рукой. Люди на отдыхе вряд ли будут носить с особой на пляж весь этот скарб. Поэтому самое необходимое, что следует иметь при себе отдыхающему — быстрые ноги.