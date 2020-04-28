Смартфоны россиян хотят регистрировать, чтобы защитить от воров. Но кому-то придется платить

В 2021 году в России могут ввести платную регистрацию смартфонов по заводскому IMEI-номеру. Это придется делать производителям или покупателям аппаратов за рубежом. Если процедуру не пройти, через какое-то время гаджет заблокируют. Ожидается, что мера поможет в борьбе с контрабандой и кражами телефонов.

С 1 июля 2021 года в России может начаться обязательная регистрация ввозимых идентификаторов мобильного оборудования IMEI, сообщает «Коммерсант». Сейчас законопроект проходит согласование в администрации президента, после чего может поступить в Госдуму. Реестр идентификаторов будет вести Центральный научно-исследовательский институт системы связи и управления (ЦНИИС). С ноября 2019 года Tele2, «Вымпелком» и «МегаФон» тестируют обмен данными с институтом.

Процедура будет платной как для производителей, так и тех, кто купит гаджет в другой стране. Размер оплаты установит правительство. В первой редакции документа на него устанавливалось ограничение в 100 рублей. Если аппарат не пройдет регистрацию или его IMEI совпадет c другим номером, его заблокирует сотовый оператор. Также по заявлению владельца можно будет заблокировать потерянный или украденный гаджет, если он был зарегистрирован в реестре.

Кому придется регистрировать смартфоны?

Старые смартфоны регистрировать не придется, они будут работать, как и раньше. Нововведение коснется только ввезенных в Россию после вступления закона в силу аппаратов, рассказал «360» исполнительный директор АКИТ Артем Соколов. Покупателям легальных гаджетов тоже не придется ничего делать. Производители сами будут передавать номера партии и телефонов в ЦНИИС, где их автоматически внесут в реестр.

Регистрировать телефоны самостоятельно придется только тем, кто приобретает их за рубежом. Но и в этом случае вносить в базу будут только IMEI, без привязки к данным россиян. То есть отследить человека с помощью серийного номера никто не сможет. Мера направлена против контрабандистов и тех, кто завозит аппараты с нарушением таможенного законодательства, а не для слежки за россиянами.

«Если не зарегистрировать смартфон, то по практике других стран сначала придет SMS, что абонент находится на территории страны, где требуется регистрация аппарата. Дальше, как правило, человек проходит по ссылке из SMS и производит регистрацию. Но если этого не сделать, через какое-то время смартфон перестанет работать», — пояснил Соколов.

Но если аппарат находится в роуминге, регистрация не потребуется. Аналогичное правило действует в Турции. Там при установке в российский телефон местной сим-карты туристу приходит уведомление о необходимости регистрации.

Борьба с кражами

Главная польза нововведения заключается в том, что телефоны перестанут воровать, заявил Соколов. В странах, где она уже работает, кражи сократились практически до нуля. «Потому что с краденым мобильным телефоном невозможно ничего сделать, он просто перестает работать. И остается только одна возможность — вернуть его в полицию или законному владельцу», — сказал он.

С этим согласен и представитель Ассоциации торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники Антон Гуськов.

«Если аппарат украдут, человек сможет обратиться в правоохранительные органы или к оператору и попросить удаленно его заблокировать. И как только телефон включится где-то в сети, не важно, со старой сим-картой или новой, его можно будет полностью заблокировать», — пояснил «360» Гуськов.

Из-за этого, убежден эксперт, смысл воровать смартфоны потеряется. Украденный аппарат нельзя будет ни использовать самому, ни продать. Ведь сразу после включения он превратится в «кирпич».

Двойная плата за порядок

Производителям обещают, что новый закон поможет «обелить» рынок, отметил Гуськов. Однако опыт стран, где уже действует регистрация IMEI, показал: толку от этой меры мало, заявил он. В целом производители не против этой инициативы, если она не повлечет дополнительных затрат. Но всех смущает указание в законопроекте, что система будет платной для производителей или для абонентов, если они приобретут гаджет за границей.

«По сути, это борьба за правопорядок — с нелегальным ввозом или кражами. Мне кажется, мы платим достаточно налогов и как граждане, и как компании, чтобы эту борьбу осуществлять. Это можно из бюджета покрывать. Государство же, по сути, свою функцию выполняет», — добавил Гуськов.

Если плату за регистрацию все же решат переложить на производителей, то, по мнению представителей ассоциации, правильнее было бы оформить ее в виде отдельного налога и прописать в Налоговом кодексе. По факту платеж — и есть налог для допуска на рынок. Не заплатив его, продавать устройства не получится. Либо нужно указать конкретный платеж в законопроекте.