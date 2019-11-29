Идентификацию смартфонов по IMEI начали готовить России

В России готовятся ввести идентификацию смартфонов по номерам абонентских устройств IMEI. Технология поможет бороться с серым импортом гаджетов. Мошенникам тоже будет сложнее пользоваться украденными телефонами.

Чтобы идентификация по IMEI начала действовать, необходимо запустить пилотный проект. Над этим сейчас работают мобильные операторы «Билайн», «Мегафон» и Tele2 в сотрудничестве с Россвязью, сообщил ТАСС.

Площадкой для проекта стал Центральный научно-исследовательский институт связи, который управляет центральной базой данных IMEI. Благодаря самому проекту, уверены в Россвязи, можно будет протестировать различные бизнес-процессы.

«Серые» смартфоны лишат связи. В России хотят ввести платную регистрацию телефонов Подробнее

В ведомстве добавили, что он разделен на части. В каждой из них тестируют определенный системный функционал. В том числе проверяют «автоматизированное взаимодействие информационных систем операторов связи и центральной базы данных с использованием нескольких протоколов взаимодействия».

Все тесты, обратили внимание в ЦНИИС, необходимо выполнять в заранее определенные временные интервалы. Предусмотрено, что они пройдут онлайн и под наблюдением ответственных специалистов.

Законопроект о введении системы контроля телефонов и планшетов по IMEI был подготовлен в декабре 2018 года. Его авторы предложили регистрировать в сети операторов только те устройства, номера которых прошли проверку и разрешены.

В документе говорится и о создании центральной базы данных, куда станут включать IMEI абонентских устройств, используемые в сетях мобильной связи в России. Если у гаджета нет идентификационного номера, или он совпадает с уже зарегистрированным, то устройству предложили отключить доступ в сеть. Это же касается похищенных или потерянных телефонов.