  • Идентификацию смартфонов по IMEI начали готовить России

    29 ноября 2019, 10:48

    Александра Ломейко

    В России готовятся ввести идентификацию смартфонов по номерам абонентских устройств IMEI. Технология поможет бороться с серым импортом гаджетов. Мошенникам тоже будет сложнее пользоваться украденными телефонами.
    Идентификацию смартфонов по IMEI начали готовить России

    Чтобы идентификация по IMEI начала действовать, необходимо запустить пилотный проект. Над этим сейчас работают мобильные операторы «Билайн», «Мегафон» и Tele2 в сотрудничестве с Россвязью, сообщил ТАСС.

    Площадкой для проекта стал Центральный научно-исследовательский институт связи, который управляет центральной базой данных IMEI. Благодаря самому проекту, уверены в Россвязи, можно будет протестировать различные бизнес-процессы.

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    В ведомстве добавили, что он разделен на части. В каждой из них тестируют определенный системный функционал. В том числе проверяют «автоматизированное взаимодействие информационных систем операторов связи и центральной базы данных с использованием нескольких протоколов взаимодействия».

    Все тесты, обратили внимание в ЦНИИС, необходимо выполнять в заранее определенные временные интервалы. Предусмотрено, что они пройдут онлайн и под наблюдением ответственных специалистов.

    Законопроект о введении системы контроля телефонов и планшетов по IMEI был подготовлен в декабре 2018 года. Его авторы предложили регистрировать в сети операторов только те устройства, номера которых прошли проверку и разрешены.

    В документе говорится и о создании центральной базы данных, куда станут включать IMEI абонентских устройств, используемые в сетях мобильной связи в России. Если у гаджета нет идентификационного номера, или он совпадает с уже зарегистрированным, то устройству предложили отключить доступ в сеть. Это же касается похищенных или потерянных телефонов.