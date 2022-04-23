Первые сироты из Донецка приехали на поезде в новую, спокойную жизнь. Ребят встретило Подмосковье: приемные семьи одними из первых прибыли на вокзал в нетерпении встретиться с дочерями и сыновьями. «360» собрал самые трогательные моменты.

В одной из приемных семей сестры Даша и Настя наконец воссоединились с братом, которого не видели два года. За день до встречи Даша призналась родителям, что встретит Стаса, обнимет и больше никогда не отпустит.

Еще одна подмосковная семья взяла под временную опеку 14-летнего Сашу и двух его сестер из донецкого Углегорска. Саша почти полжизни провел под обстрелами. После эвакуации немного волновался, но, подъезжая к Московской области, уже с нетерпением ждал встречи с новой семьей.

Братьев Макара и Захара (одному восемь лет, другому девять) ждала большая семья: мальчики рассказали, что названых братьев и сестер у них будет много. Никто не смог сдержать слез.

По словам губернатора Московской области Андрея Воробьева, все семьи, которые примут детей, уже имеют опыт воспитания сирот и знают, как справляться с этой непростой задачей.

Источник фото: телеканал «360»

Директор школы-интерната в Донецке Ольга Волкова рассказала, что учреждение было для ребят настоящим домом, но из-за постоянных обстрелов никто не чувствовал себя в безопасности. Теперь часть этих детей обретут не только спокойную жизнь, но и новых любящих родителей.