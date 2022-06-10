Славянск ждут бои за «шервудский лес»

Российские войска блокировали остатки украинских боевиков на заводе «Азот» в Северодонецке. Идут ожесточенные бои за Славянск, а ВСУ не унимаются в попытках наступления под Харьковом. Текущую ситуацию на фронтах специально для «360» разобрал военный аналитик Михаил Онуфриенко.

Далее — прямая речь.

Боевики с «Азота»

В Северодонецке наши войска продолжают постепенно отжимать противника к берегу Северского Донца. Освободили аэропорт, зачищают лесопосадку вокруг него.

Силы противника в Метелкино и на остатках завода «Азот» блокировали. Сообщают, что с завода «Азот» боевики пытаются выйти на связь с какими-то предложениями, но явно это могут быть предложения только о сдаче.

Бои за Славянск впереди

Между тем бои за Славянск, о котором несколько поспешно упоминают некоторые СМИ, являются преждевременными.

Дело в том, что после выхода на правый берег Северского Донца в районе Славянска наши войска взяли Татьяновку, сегодня взяли Пришиб и начали бои за Сидорово. Здесь они будут достаточно упорные, потому что падение Сидорово означает выход наших войск в тыл укрепрайонов, которые находятся в Долине и Краснополье, на трассе от Изюма в Славянск, делая дальнейшую оборону этого укрепрайона бессмысленной. А отход означает непосредственно отход в Славянск.

Источник фото: РИА «Новости»

Вот тогда действительно начинается борьба уже за славянско-краматорскую группировку противника.

Бои здесь будут достаточно жесткие. Необходимо очистить от сил противника «шервудский лес» между Северским Донцом и трассой на Славянск

Для полноценной осады необходимо еще взять ряд населенных пунктов. Это Грушеваха, Вернополье, Цуповка, Краснополье, Долина и ряд других, бои за которые идут в настоящее время, как и бои за Богородичное, которое находится чуть выше Татьяновки, уже взятой нашими войсками.

ВСУ не высадили десант

В Харьковской области обстановка напряженная, но линия фронта без изменений. Уничтожили очередную переправу. Вооруженные силы хунты продолжают попытки наступления на Терновое и Рубежное. Попытки неудачные, ведущие только к потере личного состава.

Но ВСУ нужна хоть какая-то маленькая победа, тем более что в Донбассе побед просто не просматривается. Точно так же обстоит ситуация и на запорожском, и на николевском фронте. В Запорожье идут артиллерийские дуэли. В районе Угледара пытались перейти в контрнаступление, но были отброшены артиллерийским огнем.

В Николаевской области была попытка высадки украинского десанта в районе Давыдова Брода. Но так как передовые части при попытке переправиться были уничтожены, вертолеты так и не высадили десант, четыре Ми-8 вернулись обратно

Кинбурнская коса под контролем

Полностью освободили и взяли под контроль Кинбурнскую косу — прямо напротив Очакова. И там же, в порту Очакова, уничтожили корабль «Винница», который ВМСУ гордо именуют «корветом».

Сейчас основное направление продвижения наших войск — это Славянск, наступление на который идет с севера. Бои вокруг Попасной идут и на подходах к Бахмуту, и с севера — там идут бои за Врубовку, — и на северо-востоке, в районе Устиновки.

Ожесточенность в бою определяется именно осознанием противником того факта, что падение этих населенных пунктов означает образование сразу двух котлов: с одной стороны, славянско-краматорского, с другой — лисичанско-северодонецкого. Именно поэтому бои здесь будут идти еще не один день и будут носить крайне ожесточенный характер.