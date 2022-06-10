Украинских боевиков заблокировали на заводе «Азот» в Северодонецке

На заводе «Азот» в Северодонецке блокирована группировка украинских боевиков, которые уже не могут покинуть предприятие. Об этом посол ЛНР в России Родион Мирошник написал в своем Telegram-канале.

На территории завода «Азот» блокирована немногочисленная группировка боевиков.

«Все пути отступления для них отрезаны», — сообщил Мирошник.

Посол указал, что отдельные представители украинских вооруженных формирований пытаются выходить на контакт с союзными войсками и выдвигать условия.

«Никаких условий принято не будет. Только сложение оружия и сдача в плен», — рассказал дипломат.

В убежищах на территории завода могут находиться мирные жители. Сейчас их точное число неизвестно. Некоторые из них связывались с родственниками, подтверждая, что живы и прячутся в бомбоубежищах, написал Мирошник.

Помощник главы Чечни Рамзана Кадырова по силовому блоку Апты Алаудинов накануне сообщил, что ВСУ заминировали территорию завода «Азот» и загнали в подвал около 300 мирных жителей.

Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу 7 июня заявил о полном освобождении жилых кварталов Северодонецка.