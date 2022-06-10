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    10 июня 2022, 16:43

    Украинских боевиков заблокировали на заводе «Азот» в Северодонецке

    Посол ЛНР в РФ Мирошник: украинские боевики заблокированы на заводе «Азот» в Северодонецке

    Александр Блинов

    На заводе «Азот» в Северодонецке блокирована группировка украинских боевиков, которые уже не могут покинуть предприятие. Об этом посол ЛНР в России Родион Мирошник написал в своем Telegram-канале.

    На территории завода «Азот» блокирована немногочисленная группировка боевиков.

    «Все пути отступления для них отрезаны», — сообщил Мирошник.

    Посол указал, что отдельные представители украинских вооруженных формирований пытаются выходить на контакт с союзными войсками и выдвигать условия.

    «Никаких условий принято не будет. Только сложение оружия и сдача в плен», — рассказал дипломат.

    В убежищах на территории завода могут находиться мирные жители. Сейчас их точное число неизвестно. Некоторые из них связывались с родственниками, подтверждая, что живы и прячутся в бомбоубежищах, написал Мирошник.

    Помощник главы Чечни Рамзана Кадырова по силовому блоку Апты Алаудинов накануне сообщил, что ВСУ заминировали территорию завода «Азот» и загнали в подвал около 300 мирных жителей.

    Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу 7 июня заявил о полном освобождении жилых кварталов Северодонецка.