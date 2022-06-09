Союзные войска начали бои за Славянск

Группировка войск ДНР и ЛНР при огневой поддержке российских военных ведет бои за Славянск. Об этом сообщили в штабе территориальной обороны Донецкой Народной Республики.

По данным штаба, по состоянию на данный момент союзные войска освободили и взяли под полный контроль 231 населенный пункт, включая Святогорск и Татьяновку.

Об успешном наступлении на Славянск ранее сообщили и в западных СМИ. Редактор отдела политики немецкой газеты Bild Юлиан Репке отметил, что ВСУ были вынуждены отойти на берег Северского Донца с западной стороны. По словам Репке, это позволило союзным силам освободить сразу пять населенных пунктов, написало РИА ФАН.

«Река является последней линией обороны ВСУ до возможных уличных боев», — пояснил он.

Ранее стало известно о зачистке территории в Северодонецке. Там оставшиеся участники украинских формирований заняли завод «Азот», где могут удерживать мирных жителей.