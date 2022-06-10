Украинская оборона Очакова в Николаевской области осталась без кораблей. Один из них затоплен, а второй покинул район боевых действий. Об этом ТАСС сообщил источник в российских силовых структурах.

Оборона Очакова на выходе из Днепро-Бужского лимана в Черное море состояла всего из двух кораблей ВМС Украины. Один из них — малый противолодочный корабль «Винница» — затоплен.

Второй — средний десантный корабль ВМСУ «Юрий Олефиренко» — вышел из района боевых действий. По словам источника ТАСС, такое решение приняли из-за низкого морально-психологического состояния экипажа. Моряки отказались выполнять приказы командования по патрулированию Днепровского лимана, сообщил он.

Собеседник агентства указал, что США и Великобритания поставляли киевскому режиму списанные катера. Также перестала функционировать военно-морская база, которую строили при участии США. Западные военнослужащие с нее эвакуировались.

Кроме того, в негодность пришли плавательные средства, которые изъяли у жителей и хотели использовать для переправки диверсионных групп.