Россия направит в Турцию экспертов для оценки ситуации с коронавирусом

Группа российских экспертов отправится в Турцию, чтобы оценить ситуацию с коронавирусом в республике. По итогам поездки примут решение о возможности возобновления авиасообщения, сообщил ТАСС со ссылкой на Роспотребнадзор.

Делегация из России планирует отправиться в Турцию в середине недели. В ее состав войдут представители Роспотребнадзора, Ростуризма и Минздрава. Они оценят ситуацию с распространением коронавируса и мероприятия, которые проводятся для защиты здоровья туристов на курортах.

Россия 15 апреля ограничила полеты в Турцию на фоне вспышки коронавируса в этой стране. Количество рейсов было сокращено до двух в неделю. Изначально ограничения вводились до 1 июня, но российский оперштаб по борьбе с ковидом решил продлить их до 21 июня.

В Российском союзе туриндустрии ранее сообщили, что власти могут разрешить полеты на курорты Египта и Турции к началу июля. Об этом писала газета «Известия».

А в Ассоциации туроператоров сообщали, куда можно купить путевку за 30 тысяч рублей на двоих. Об этом рассказало Ura.ru.