«Все это похоже на больную шутку». Жители Турции рассказали о полном локдауне

В Турции началась новая фаза полного локдауна, но на туристов она не распространяется. Ограничения продлятся до 17 мая. Все продуктовые магазины будут работать с 10:00 до 17:00 с понедельника по субботу. Любые передвижения по стране возможны только с разрешения властей. Работа кафе и ресторанов разрешена только навынос. Жители Турции рассказали «360», что думают о локдауне и борьбе страны с пандемией.

Появился повод от всех отдалиться

Камилла, 26 лет, Стамбул, гражданка России

Я очень люблю проводить время дома и играть в компьютерные игры, поэтому новость о локдауне меня особо не расстроила. Наоборот, у меня появилась причина от всех отдалиться и провести время по-своему. А вот мой парень, который и дня не может просидеть дома, находился в крайней степени ужаса. Он не представлял, чем будет заниматься все это время, но ничего не поделать. Мы сидим дома, кушаем и играем в игры.

В самой стране сейчас упадок духа наблюдается. Все превратились в безликих втыкателей в телефоны, шугающихся друг друга

Что до правил, то мы и раньше жили с ограничениями. Например, абсолютно все магазины и киоски закрывались в 21:00. А теперь они будут работать до 17:00. Думаю, что после локдауна мы вернемся к прежней системе.

Все развлекательные заведения сейчас закрыты. Выходить можно только в магазин или аптеку. Дороги патрулируются полицейскими, и у каждой машины проверяют наличие разрешения на проезд. Людям до 20 лет и пожилым от 65 лет вообще нельзя выходить на улицу. Они, правда, все равно выходят погулять в парк, но им на это никто ничего не говорит обычно.

Страна откровенно плохо справляется с пандемией. Вакцинация идет очень медленно, так что никто не может сказать, когда все это закончится. Все просто мучаются и ждут.

Запретили покупку алкоголя

Дефне, 25 лет, Стамбул, гражданка Турции

Я не ожидала такой долгосрочной изоляции. Она продлится 17 дней. Мне кажется, что это стратегический план для того, чтобы к лету можно было возобновить туризм и таким образом оживить экономику. Правительство этим локдауном пытается снизить заболеваемость в стране, чтобы потом привлечь туристов.

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Правила действительно строгие. Никуда не выйти, кроме магазина, ну или поездки на работу, если ваша компания входит в число работающих. К таким можно отнести Turkish Airlines. Еще во время изоляции запретили покупку и продажу алкоголя без объяснения причин, что является прямой атакой на нашу свободу.

Ситуация в стране не очень хорошая по нескольким причинам, на мой взгляд. Во-первых, люди много путешествуют, что провоцирует рост зараженных. Во-вторых, Турция пожертвовала вакцины другим странам, а на свой народ их теперь не хватает.

Мы ждали объявления локдауна

Ильхам, 27 лет, Стамбул, гражданин России

Помню, что мы все очень ждали этого, подозревали, что объявят полный локдаун. Когда это случилось, чувства были, конечно, не самые приятные. Только наступила настоящая весна, пришли теплые дни, и в это время сидеть взаперти никому не хочется. Впрочем, этот локдаун послабее прошлогоднего, когда вообще все полностью закрывали. Сейчас работают пекарни, какие-то магазины по будням открыты. В городе остается какое-то движение, относительная жизнь сохраняется.

Я, например, продолжаю ездить на работу. Сегодня оказалось, что с 2 мая разрешения на перемещение будут выдаваться индивидуально. По формату, как было в России, когда через госуслуги нужно было получить его и после этого можно было выходить из дома. Пока, насколько я понял, в системе все очень перегружено. Будем на деле смотреть, как это будет работать.

Конечно, люди не с особым восторгом к локдауну относятся, но сильно бунтарских настроений нет.

Все ругают вирус и карантин, но по-своему с этими мерами соглашаются в надежде на то, что после этого вернется нормальная жизнь. Спустя целый год, пройденный с ограничениями и комендантскими часами, это единственное, чего хотят люди

Сейчас идет Рамадан, а в этот месяц принято собираться вместе на ужины, встречаться большими компаниями. Власти же решили ограничить максимально взаимодействие людей в этот период, чтобы снизить распространение вируса. Думаю, это попытка подготовиться к летнему сезону, чтобы иметь возможность в июне открыть прием туристов и оживить экономику.

Помню, в марте объявляли, что комендантского часа не будет по субботам. По тому, сколько людей вываливалось на улицы в те дни, было заметно, что народ хочет на улицу, хочет свободы. Все истосковались по нормальной жизни, поэтому сейчас готовы потерпеть.

В целом за тем, как страна справляется с пандемией, я не слежу. Например, власти пробовали жесткий масочный режим и другие тактики, но я не интересовался тем, как это в итоге сказалось на статистике. Я занят своей работой в основном.

Вакцинация идет очень медленно, за ней нужно вставать в очередь. Но я иностранец и точно знаю, что под нее в ближайшее время не попаду. Поэтому даже не интересовался процессом.

Никакой поддержки от государства

Мелике, 25 лет, Стамбул, гражданка Турции

Я ожидала введения локдауна, поскольку рост ковида не поддавался контролю, а принятые меры оказались бесполезными. Люди в целом действительно устали и просто разочарованы.

Страна плохо справляется с пандемией. Вакцинировано меньшинство, а прививок просто недостаточно. Недавно Министерство здравоохранения заявило, что у нас заканчиваются вакцины. Это невероятно! Еще несколько недель назад мы жертвовали вакцины другим странам, а теперь мы сидим без них. Среди моих знакомых вакцину получили только люди, работающие в секторе здравоохранения. Я не знаю никого, похожего на меня по возрасту и статусу, кто уже получил вакцину.

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На индивидуальном уровне не все соблюдают правила. А на государственном власти не поддерживают малый и крупный бизнес или семьи, по которым ударяют меры полной изоляции. Отсутствуют финансовые пакеты, направленные на людей, нуждающихся в этом. При этом туристы могут выходить на улицу и наслаждаться жизнью без ограничений. Как будто туристы не будут контактировать и распространять ковид?

Ситуация довольно мрачная. Все это похоже на какую-то больную шутку

Совсем недавно без объяснения причин запретили продажу алкогольных напитков на время локдауна. На мой взгляд, это незаконно и показывает, как правительство использует пандемию как предлог для того, чтобы расширять свой политический переход от нелиберальной демократии к авторитаризму.

Люди напуганы

Ильсур, 35 лет, Стамбул,гражданин России

С одной стороны, люди очень сильно расстроились. Началась хорошая погода, в Стамбуле стало солнечно, и после года жизни с ограничениями остаться запертым дома — это не предел мечтаний.

С другой стороны, надо понимать, что в Турции идет период священного месяца Рамадана. В этот месяц особо не передвигаются, жизнь как-то замедляется и даже в планах работ бывают послабления. С точки зрения правительства это было самым грамотным временем для объявления локдауна.

Помимо этого, власти пытаются сбить официальные числа по статистике коронавируса. Если Турция этого не сделает, то она потеряет свой туристический сезон. Все искренне надеются, что 1 июня откроются границы для чартеров, но есть те, кто понимает, что, скорее всего, ряд стран, в частности Россия, продолжит соблюдение ограничений.

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Что касается правил, то можно передвигаться у себя по району и выходить за продуктами. Перемещение на общественном транспорте, между районами и межгородское сообщение возможно только при наличии специального разрешения. За этим очень строго следят.

Есть еще список людей, на которых локдаун не распространяется. Это два листа формата А4 из 43 пунктов. Туда входят врачи, сотрудники здравоохранения, сотрудники, обеспечивающие общественный порядок, сотрудники, работающие на производстве медицинского оборудования и масок, и сотрудники, занимающиеся распространением, продажей и дистрибьюцией медицинского оборудования и масок. Еще там указаны адвокаты, юристы, депутаты парламента, сотрудники полиции, частных охранных мероприятий, ветеринары и другие.

По официальным данным, положение в Турции подается как сложное, но находящееся под контролем.

Мы понимаем, что самые большие сложности в отделениях реанимации и интенсивной терапии. Число госпитализированных людей не быстро сокращается, и по-прежнему ежедневно умирают более 300 человек.

Сегодня самое страшное в Турции — это не локдаун, а то, что люди напуганы. Они боятся заразиться. Этот страх ощущается

С вакцинацией тоже присутствуют определенные сложности. Они открыли ее сначала для пожилых людей и представителей определенных профессий. Например, людям возрастной категории 45-50 лет вакцинация еще недоступна. Откровенно говоря, прививок не хватает. Тут нет такого, как в России, когда любой желающий может вакцинироваться. В Турции все идет по спискам. На выбор предлагают три вакцины.

Ключевым поставщиком вакцины для Турции была китайская CoronaVac, но, по последней информации, они не выполнили до конца свой заказ и не прислали необходимое количество доз, из-за чего начался дефицит в стране. Сейчас Турция планирует приступить к собственному производству российской вакцины «Спутник V» и решила, помимо этого, закупить еще 50 миллионов доз. Если не ошибаюсь, первая партия должна прийти 6 мая.

Я, если честно, не интересовался тем, какие здесь условия вакцинации для иностранцев, потому что сразу знал, что буду вакцинироваться в России. Я специально для этого летал в Россию, вопрос о вакцинации за рубежом у меня не стоял. Думаю, в Турции это может зависеть от наличия или отсутствия государственной страховки.