Ограничения на авиасообщение с Турцией, наложенные из-за эпидемической обстановки до 1 июня, будут продлены и после этой даты. Ранее о прояснении ситуации вице-премьера России Татьяну Голикову просил Российский союз туриндустрии.

О сохранении ограничений на полеты в Турцию ТАСС сообщили два источника, близкие к оперативному штабу по борьбе с коронавирусом.

Источник «Интерфакса» назвал более точные даты.

«Ограничение на полеты будет продлено, но пока неясно, на какой срок. Обсуждаются две возможных даты продления ограничений — 15 и 30 июня», — сказал источник.

Вследствие ухудшения ситуации с коронавирусом в Турции Россия запретила туроператорам организовывать чартерные рейсы и продавать путевки в Турцию. Количество рейсов было сокращено до двух в неделю. Их выполняют «Аэрофлот» и Turkish Airlines.

По данным пресс-секретаря Российского союза туриндустрии Ирины Тюриной, на период до 1 июня около 500 тысяч россиян купили туры в Турцию на общую сумму 32 миллиарда рублей. Они не могут получить свои путевки, так как туроператоры не знают, будут разрешены рейсы в эту страны или нет.