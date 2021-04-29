Турция закупила «Спутник V»

Власти Турции закупили у России вакцину от коронавируса «Спутник V». Об этом рассказал глава МИД республики Мевлют Чавушоглу, сообщило РИА «Новости».

«Министр здравоохранения Турции сказал мне, что они согласовали с российскими коллегами закупку вакцин „Спутник V“ для совместного производства. Это, конечно, план на среднесрочную перспективу», — заявил он.

Ранее глава минздрава Турции сообщил, что Анкара подписала с Москвой контракт на поставку 50 миллионов доз вакцины «Спутник V» в течение шести месяцев, напомнил сайт kp.ru. Кроме того, Россия отправит трансфером технологии по производству этой вакцины в республике.

В Турции открыта прививочная кампания. В стране зарегистрированы вакцины американской компании Pfizer и китайский препарат Sinovac. Прививку сделали восемь миллионов человек, или около 10% от населения.

Вакцинация «Спутником V» началась и в Узбекистане. Прививки делают с 28 апреля в центральных поликлиниках Ташкента.