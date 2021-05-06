По Москве 6 мая прошел штормовой ветер. Людей попросили оставаться дома и не парковаться под деревьями и неукрепленными конструкциями — и не зря. В некоторых районах рухнули деревья, в других — жестяная обшивка балконов, а кое-где даже обвалилась штукатурка.

Днем 6 мая столицу накрыло ураганным ветром. Власти и МЧС предупреждали о неблагоприятных погодных условиях — «желтом» уровне опасности и ветре до 20 метров в секунду. В связи с этим людей просили по возможности оставаться дома.

Опасения оказались оправданными: днем в экстренных службах узнали об угрозе обрушения нескольких зданий на западе и востоке города. По словам источника «360», в зоне риска оказался дом 82 на Кутузовском проспекте: там ненадежно укреплена оконная рама на балконе, оказалось повреждено остекление.

Сообщали и о ЧП в доме 70 на Профсоюзной улице. Жители также сообщили МЧС о том, что на площади Победы, 2к2, из-за сильного ветра загнулись кровельные листы. На место выехали спасатели. Власти Москвы опровергли информацию об обрушениях жилых строений.

В Лефортове последствия ветра оказались серьезнее: там от здания частного детского сада отвалилась часть фасада. Пострадала одна из сотрудниц учреждения, но большая часть обломков осталась на козырьке.

Жильцы не знают, были ли в момент обрушения в здании дети, но в одном из корпусов — в бассейне — занятия точно шли. Другие родители заявили, что с 1 по 10 мая детский сад закрыт. Администрация учреждения комментировать произошедшее отказалась. СМИ выяснили, что здание совсем новое — его построили в 2019 году.

От погодных условий пострадал и общественный транспорт — ряд маршрутов был изменен, а некоторые и вовсе отменились. Например, на 15-й Парковой улице движение транспорта оказалось перекрыто, а на Яузском бульваре была задержка трамваев № 3, 39 и А, причиной стало накренившееся дерево.

Человеческие жертвы

В некоторых районах также оказались повалены деревья, есть пострадавшие. ТАСС сообщил, что в Очаково-Матвеевском районе дерево упало на человека, ему уже оказывают медицинскую помощь.

От упавшего дерева пострадал и другой человек — посетитель Востряковского кладбища, его придавило березой. В ГБУ «Ритуал» сообщили «360», что его забрала скорая для проведения осмотра. «При этом видимых признаков травмирования не было — мужчина был в сознании и мог разговаривать», — заявили в «Ритуале».

В организации добавили, что периодически проводят мониторинг и осмотр территории некрополя. Упавшее дерево стояло «внутри ограды захоронения» и, по данным последнего осмотра, аварийным или сухостойным не было, а при входе на кладбище висели объявления о штормовом предупреждении. В «Ритуале» заключили, что «в данном случае ответственность за состояние дерева, как и самого участка, несет его собственник».