Часть фасада детсада обвалилась на востоке Москвы

В одном из детских садов в Лефортове в Москве обвалилась часть фасада. По предварительным данным, пострадал один человек. Об этом сообщило издание «Подъем» со ссылкой на своих подписчиков.

По данным очевидцев, травмы получила одна сотрудница детского сада Bright Children Academy. Но пока неизвестно, были ли дети рядом в момент обрушения.

«В детсаду ЖК „Лефортово парк“ отвалился фасад над входом. Есть пострадавшая сотрудница. Насчет занятий в детсаду не подскажу, но в этом же корпусе детский бассейн, и там детки в этот момент были. Весь ЖК проблемный, но такого ужаса еще не было», — рассказала жительница.

Администрация детского сада не стала комментировать ситуацию, информацию о пострадавших там также не подтвердили. Здание совсем новое. Его построили в 2019 году.

В четверг экстренные службы Москвы получили сообщения об угрозе обрушения в зданиях на западе и востоке столицы. В частности, на Кутузовском проспекте, в доме № 82, есть угроза обрушения оконной рамы на балконе. Также ЧП произошло в дом № 70 на Профсоюзой улице. Пока подробности не сообщаются.