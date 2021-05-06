Источник сообщил об угрозе обрушения части зданий на западе и юге Москвы

Экстренные службы Москвы получили сообщения об угрозе обрушения в зданиях на западе и востоке столицы. Об этом «360» заявил источник.

По его словам, на Кутузовском проспекте, в доме № 82, есть угроза обрушения оконной рамы на балконе. Также ЧП произошло в дом № 70 на Профсоюзой улице. Подробности неизвестны.

Кроме того, в МЧС поступила информация о том, что по адресу площадь Победы, дома 2, корпус 2, из-за ветра загнуло кровельные листы. Пока обрушения нет. Там работают спасатели, они оцепили место. Все подробности случившегося уточняются.

В московском регионе действует «желтый» уровень опасности. По данным Гидрометцентра, порывы юго-западного ветра 6 мая могут достигать в столице 20 метров в секунду.