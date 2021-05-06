В четверг, 6 мая, на Востряковском кладбище рухнула береза. Она придавила 46-летнего мужчину, который сейчас находится без сознания. Об этом «360» сообщил источник в экстренных службах.

Скорую помощь вызвала женщина, которая была неподалеку. Она рассказала сотрудникам, что дерево рухнуло само по себе.

«Береза упала и придавила мужчину, 20-й участок, Востряковское кладбище», — сказал источник.

В каком состоянии сейчас находится пострадавший, пока неизвестно. Его госпитализировали в ГКБ № 31. В ближайшее время специалисты выяснят обстоятельства произошедшего. По данным из открытых источников, 20-й участок граничит с 22-м — там находятся братские могилы.

В конце апреля в Ульяновске из-за сильного ветра, порывы которого достигали 16–21 метра в секунду, пострадал девятилетний мальчик. На него упало дерево. Сначала ребенок был без сознания, а потом пришел в себя и заплакал. Он был госпитализирован в крайне тяжелом состоянии. Незадолго до случившегося мальчик вместе со взрослыми гулял возле школы.