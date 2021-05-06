Дождь и сильный ветер ожидаются в Москве и Подмосковье 6 мая

Сильный ветер, дождь и до +19 ожидаются в Москве и Московской области в четверг, 6 мая. Порывы юго-западного ветра могут достигать 20 метров в секунду, из-за чего в Московском регионе объявили желтый уровень опасности

Как сообщили синоптики на сайте Гидрометцентра России, в Москве 6 мая потеплеет до +17…+19 градусов, однако в ночь на пятницу температура воздуха опуститься до +5 градусов.

В Подмосковье днем воздух прогреется до +15…+20 градусов, ночью ожидается понижение температуры до +2 градусов.

В регионе поднимется южный, юго-западный ветер до 7-12 метров в секунду. Однако его порывы могут достигать 20 метров в секунду, из-за чего в Московском регионе объявили желтый уровень опасности, сообщили на сайте МЧС.

«По прогнозам синоптиков Росгидромета, в связи с прохождением фронтальной зоны в период с 12 до 20 часов 6 мая в Москве местами ожидается усиление южного ветра с порывами 15–20 метров в секунду», — отмечается на официальном сайте ведомства.

Атмосферное давление составит около 740 миллиметров ртутного столба.

На следующей неделе в Москву и область придет комфортная погода без осадков. Однако 9 мая жителей ожидают кратковременные дожди и до +15 градусов.