Школьные линейки прошли в России. Место нашлось и радости, и грусти

Новый учебный год стартовал в России. Школьные звонки прозвенели от Владивостока до Калининграда. Где-то все прошло традиционно, а где-то не обошлось и без скандалов. «360» собрал подборку фото и видео с торжественных линеек.

Президент России Владимир Путин 1 сентября провел всероссийский урок «Россия: от факторов прошлого к сценарию будущего» на площадке детского центра «Океан» во Владивостоке. Президент пообщался со школьниками — победителями олимпиад и конкурсов в области культуры, искусства, науки и спорта.

Во время урока школьники задавали вопросы президенту, на которые тот с удовольствием отвечал. В одном из ответов президент назвал Северную войну Семилетней. Один из учеников не простил главе государства такую ошибку и поправил его.

Поздравил школьников и губернатор Московской области Андрей Воробьев. Он опубликовал видеопоздравление в Instagram.

«С Днем знаний! Большое счастье видеть, как наши дети взрослеют, учатся, дружат, добиваются первых результатов. Поддерживайте, помогайте им. Мы тоже всегда будем стараться быть рядом! В добрый путь!» — написал губернатор.

В День знаний Андрей Воробьев вместе с министром иностранных дел Сергеем Лавровым пообщался со школьниками гимназии имени Евгения Примакова.

Во время торжественной речи губернатор напомнил, что в Московской области в этом году пошли в школу 907 тысяч учеников, из них в первый класс — 107 тысяч. Всего 1 сентября двери для получения новых знаний в регионе открыло 1,5 тысячи школ, из них 18 новых.

Часть школьников уже четвертый год обучается в новой гимназии, названной в честь бывшего председателя правительства, министра иностранных дел Евгения Примакова. Эта гимназия является инновационным многопрофильным образовательным комплексом непрерывного цикла. Она будет работать по программам дошкольного, начального, основного и среднего общего образования с внедрением билингвального компонента.

Впервые не только в школу

Краснодарская школа № 94 доказала, что Россия начала преодолевать демографическую яму. В этом году впервые в истории школы образовался класс с буквой «Ы». Это значит, что в общеобразовательном учреждении набралось 29 классов — от «А» до «Я». В них будут учиться 840 первоклашек. Торжественную линейку из-за большого количества учащихся пришлось проводить в два этапа. Всего в школы Краснодара в новом учебном сезоне зачислены 174 472 ученика — это на 12 тысяч больше, чем в прошлом году.

Долгожданное событие произошло и на Колыме. Впервые за 35 лет в регионе открыли новую школу. Учебное заведение в поселке Снежная Долина рассчитано на 50 ученических и 30 дошкольных мест. Объект стоимостью более 400 миллионов рублей строили в рамках национального проекта «Демография». Это событие жители поселка ждали очень давно, раньше им приходилось отправлять детей на школьных автобусах в Магадан. В регионе будет открыто еще две новые школы — в поселке Ола и региональном центре.

В Кузбассе открылась школа, пустовавшая почти 15 лет. Все это время здание в поселке Малиновка находилось в аварийном состоянии, но благодаря губернаторской программе «Моя новая школа» ее удалось отремонтировать. За парты сели 355 учеников.

В Томске впервые в России открылся лицей с уникальной концепцией эмоционального образования. Передовые подходы к обучению детей помогают не только раскрыть таланты и потенциал подрастающего поколения, но и реализовать ключевую модель современной школы — гармоничное развитие и духовное формирование личности. На открытии побывал премьер-министр Михаил Мишустин.

Танец живота для первоклашек

Хабаровская школа заставила о себе говорить всю Россию. На линейке для детей девушка станцевала танец живота. По данным паблика «Типичный Хабаровск», детей развлекали восточным танцем в школе №76.

В комментариях люди разделились на несколько лагерей. Одни выступили против таких танцев на детском празднике знаний, аргументируя свою позицию тем, что танец изначально был создан для соблазнения мужчин и является полуэротическим.

Другие не увидели ничего плохого, заявляя, что на линейку всегда приходят выступать представители различных кружков самодеятельности. А многие посмеялись, предположив, что танцовщицу наняли отцы детей.

Начальник управления образования Хабаровска Татьяна Матвеенко заявила, что такое выступление недопустимо. Она рассказала, что инициатором его была молодая учительница дополнительного образования по танцам, сообщил сайт kp.ru.

Линейка с минуты молчания

В казанской школе № 175, где 11 мая 19-летний Ильназ Галявиев устроил стрельбу, линейка началась с минуты молчания, а затем в небо выпустили белые шары. В честь погибших детей и учителей в школе создали аллею памяти, а в классе, где произошла стрельба, появилось открытое пространство.

Как сообщил ТНВ, на линейку пришел охранник школы, который пытался преградить путь казанскому стрелку. Он получил тяжелое ранение, пули попали в голову и живот.

В Беслане началась трехдневная вахта по жертвам террористического акта в сентябре 2004 года.