Новые школы и детские сады открылись в Подмосковье 1 сентября

В День знаний в Московской области открылись 18 новых школ, семь детских садов и пять палисадиков. Об этом заявила заместитель председателя правительства региона Ирина Каклюгина.

«В День знаний в Подмосковье за парты сели почти миллион детей, причем 115 тысяч. — первоклассники. Свои двери впервые открыли 18 школ, семи детских садов и пяти палисадиков. Это современные, просторные учреждения, где ребятам и педагогам будет комфортно находиться», — рассказала Каклюгина.

Речь идет о новых школах в Балашихе, Клину, Можайске, Коломне, Орехово-Зуеве, Подольске, Серпухове, Фрязине, Электрогорске, Наро-Фоминске, Люберцах, Мытищах, Одинцове, Химках. Новые сады открыли свои двери в Долгопрудном, Одинцове, Лыткарине, Красногорске, Люберцах и Балашихе. Мини-сады — в Ленинском, Балашихе, Долгопрудном.

По словам зампреда, до конца года планируется открытие еще пяти новых школ, семи детсадов и 26 палисадиков. Она отметила, что власти контролируют строительство образовательных учреждений. Особенно в них нуждаются жители тех муниципалитетов, где идет активная застройка.

«Помимо традиционных больших садов, у нас реализуется губернаторский проект по созданию мини-садов. Их у нас открыто уже 19, а до конца года появится 50. Открываем и новые школы — большие, современные, оснащенные по последнему слову техники», — заметила Каклюгина.

Она добавила, что недавно заложили еще 25 школ, они откроются через несколько лет.