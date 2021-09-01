Новую школу открыли на Колыме впервые за 35 лет

В поселке Снежная Долина под Магаданом в рамках национального проекта «Демография» открыли новую школу. На Колыме это произошло впервые за 35 лет. На строительство учебного заведения потратили 400 миллионов рублей.

«В Магаданской области впервые за последние 35 лет открыли новую школу. Школа в поселке Снежная Долина под Магаданом рассчитана на полсотни ученических и 30 дошкольных мест. Объект стоимостью более 400 миллионов рублей строили в рамках национального проекта „Демография“», — рассказал РИА «Новости» представитель Министерства образования Колымы.

Собеседник объяснил, что здание старой школы в поселке настолько обветшало, что его невозможно отремонтировать. Местные жители отправляли своих детей на автобусах на учебу в Магадан. Новая школа в Снежной Долине, отметили в ведомстве, соответствует всем требованиям. В ней откроют классы продленки и детский садик.

Губернатор Магаданской области Сергей Носов добавил, что еще две новые школы сейчас строят в поселке Ола и региональном центре.