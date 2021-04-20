Шествие памяти онлайн. Как принять участие в «Бессмертном полку»

Акция «Бессмертный полк» пройдет опять в онлайн-формате. Шествие превратится в трансляцию, принять участие в которой можно после регистрации на официальном сайте.

В этом году акция «Бессмертный полк» 9 мая пройдет онлайн. В традиционном формате шествие состоится 24 июня. Организаторы акции очень надеются, что ситуация с пандемией изменится в лучшую сторону и шествие удастся организовать очно.

По словам руководителя регионального отделения «Бессмертного полка России» в Московской области Валерия Анисимова, для многих россиян и ветеранов 24 июня — знаковая дата. В 1945 году в этот день прошел Парад Победы на Красной площади. А в прошлом году 24 июня состоялся юбилейный парад. Он также отметил, что волонтерский штаб уже начал подготовку к работе.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков говорил, что формат проведения акции будет зависеть от эпидемической ситуации и решения санитарных врачей. В прошлом году акция прошла в онлайн-формате из-за пандемии коронавируса.

Как принять участие в акции

Чтобы принять участие в акции, необходимо оставить заявку на официальном сайте «Бессмертного полка».

Источник фото: телеканал «360»

После этого нужно выбрать из списка свой город или субъект федерации. В День Победы в трансляции выбранного региона смогут показать вашего предка, который был участником Великой Отечественной войны.

Источник фото: телеканал «360»

После выбора региона можно ввести адрес электронной почты или же номер телефона, туда придет код для регистрации. Можно также войти на сайт через аккаунты во «ВКонтакте», в Facebook или «Одноклассниках».

Источник фото: телеканал «360»

После регистрации вы сможете ввести ФИО своего предка, его дату рождения и дату смерти, а также загрузить фотографии. В рамках одной трансляции пользователи могут добавить до 15 ветеранов. На сайте «Бессмертного полка» также можно восстановить детали, цвет и устранить дефекты постаревших фотографий с помощью нейросетей.

Источник фото: телеканал «360»

После того как администраторы сайта проверят заявку, участникам акции пришлют время показа фотографии ветеранов. Сама же проверка может длиться до трех дней, но организаторы обещают к 9 мая изучить все заявления. Точное время трансляции можно будет найти в личном кабинете.

В том же личном кабинете у пользователя некоторое время будет возможность изменить данные о ветеране, но сайт акции настоятельно рекомендует внимательно проверять введенную информацию перед отправкой заявки на проверку. Поменять регион, где будет проходить трансляция, нельзя.

Заявка участника может быть отклонена по нескольким причинам. Например, из-за дубля, неправильной фотографии или опечатки в ФИО ветерана.

В отделении движения «Бессмертный полк России» по Московской области сказали, что разработчики сделают так, что все ветераны пройдут в онлайн-строю в 15:00 по местному времени 9 мая.

Нарушения во время акции

Сопредседатель центрального штаба «Бессмертного полка России» Сергей Макаров напомнил, что в 2021 году закон ужесточил уголовное наказание за реабилитацию нацизма. Теперь правонарушителю придется выплатить штраф до трех-пяти миллионов рублей, а максимальное наказание — лишение свободы сроком до пяти лет.

В прошлом году было несколько случаев, когда злоумышленники регистрировались на онлайн-акции и размещали фотографии нацистских преступников или предателей. В мае 2020 года пермяк разместил на сайте фотографию генерала Андрея Власова, которого в 1946 году признали изменником Родины. На злоумышленника завели уголовное дело и приговорили к исправительным работам.

Житель Воронежа также стал фигурантом дела о реабилитации нацизма. В преддверии 9 Мая он загрузил на сайт «Банк памяти» фотографию Адольфа Гитлера с подписью «Шикльгрубер Адольф Алоисович».