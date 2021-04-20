Шествие памяти онлайн. Как принять участие в «Бессмертном полку»
Акция «Бессмертный полк» пройдет опять в онлайн-формате. Шествие превратится в трансляцию, принять участие в которой можно после регистрации на официальном сайте.
В этом году акция «Бессмертный полк» 9 мая пройдет онлайн. В традиционном формате шествие состоится 24 июня. Организаторы акции очень надеются, что ситуация с пандемией изменится в лучшую сторону и шествие удастся организовать очно.
По словам руководителя регионального отделения «Бессмертного полка России» в Московской области Валерия Анисимова, для многих россиян и ветеранов 24 июня — знаковая дата. В 1945 году в этот день прошел Парад Победы на Красной площади. А в прошлом году 24 июня состоялся юбилейный парад. Он также отметил, что волонтерский штаб уже начал подготовку к работе.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков говорил, что формат проведения акции будет зависеть от эпидемической ситуации и решения санитарных врачей. В прошлом году акция прошла в онлайн-формате из-за пандемии коронавируса.
Как принять участие в акции
Чтобы принять участие в акции, необходимо оставить заявку на официальном сайте «Бессмертного полка».
После этого нужно выбрать из списка свой город или субъект федерации. В День Победы в трансляции выбранного региона смогут показать вашего предка, который был участником Великой Отечественной войны.
После выбора региона можно ввести адрес электронной почты или же номер телефона, туда придет код для регистрации. Можно также войти на сайт через аккаунты во «ВКонтакте», в Facebook или «Одноклассниках».
После регистрации вы сможете ввести ФИО своего предка, его дату рождения и дату смерти, а также загрузить фотографии. В рамках одной трансляции пользователи могут добавить до 15 ветеранов. На сайте «Бессмертного полка» также можно восстановить детали, цвет и устранить дефекты постаревших фотографий с помощью нейросетей.
После того как администраторы сайта проверят заявку, участникам акции пришлют время показа фотографии ветеранов. Сама же проверка может длиться до трех дней, но организаторы обещают к 9 мая изучить все заявления. Точное время трансляции можно будет найти в личном кабинете.
В том же личном кабинете у пользователя некоторое время будет возможность изменить данные о ветеране, но сайт акции настоятельно рекомендует внимательно проверять введенную информацию перед отправкой заявки на проверку. Поменять регион, где будет проходить трансляция, нельзя.
Заявка участника может быть отклонена по нескольким причинам. Например, из-за дубля, неправильной фотографии или опечатки в ФИО ветерана.
В отделении движения «Бессмертный полк России» по Московской области сказали, что разработчики сделают так, что все ветераны пройдут в онлайн-строю в 15:00 по местному времени 9 мая.
Нарушения во время акции
Сопредседатель центрального штаба «Бессмертного полка России» Сергей Макаров напомнил, что в 2021 году закон ужесточил уголовное наказание за реабилитацию нацизма. Теперь правонарушителю придется выплатить штраф до трех-пяти миллионов рублей, а максимальное наказание — лишение свободы сроком до пяти лет.
В прошлом году было несколько случаев, когда злоумышленники регистрировались на онлайн-акции и размещали фотографии нацистских преступников или предателей. В мае 2020 года пермяк разместил на сайте фотографию генерала Андрея Власова, которого в 1946 году признали изменником Родины. На злоумышленника завели уголовное дело и приговорили к исправительным работам.
Житель Воронежа также стал фигурантом дела о реабилитации нацизма. В преддверии 9 Мая он загрузил на сайт «Банк памяти» фотографию Адольфа Гитлера с подписью «Шикльгрубер Адольф Алоисович».