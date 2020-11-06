Пермяка приговорили к исправительным работам за реабилитацию нацизма на акции «Бессмертный полк»

Жителя Перми, разместившего на сайте акции «Бессмертный полк» фото изменника Родины, приговорили к девяти месяцам исправительных работ. У него также будут удерживать 15% заработка в доход государства.

«Пермский краевой суд вынес приговор по уголовному делу в отношении жителя города Перми. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 354.1 УК РФ (реабилитация нацизма)», — сообщили в пресс-службе суда.

В мае 2020 года подсудимый оформил заявку на сайте акции «Бессмертный полк онлайн» для демонстрации фотографии генерала Андрея Власова. В 1946 году военачальник был признан изменником Родины. В суде отметили, что обвиняемый знал, что Власов принимал участие в военных действиях на стороне нацисткой Германии. В ведомстве также добавили, что пока приговор в законную силу не вступил.

В августе фигурантом дела о реабилитации нацизма стал житель Воронежа. Он в начале мая загрузил на сайт акции фото Адольфа Гитлера и подписал его «Шикльгрубер Адольф Алоисович». В этом году из-за пандемии коронавируса «Бессмертный полк» прошел в онлайн-формате.