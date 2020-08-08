Новое дело возбудили из-за фото нацистов на акции «Бессмертный полк»

По данным следствия, фотографию Гитлера Хорошильцев разместил в открытом доступе не позднее 4 мая, в преддверии Дня Победы. Против него возбудили уголовное дело по части первой статьи 354.1 УК РФ «Реабилитация нацизма», то есть одобрение преступлений, установленных приговором Нюрнбергского военного трибунала, совершенное публично.

Ранее уголовные дела из-за фото нацистов на сайте «Бессмертного полка» возбудили против жителей Перми, Кемерова, Самары, Волгограда и Ульяновска. Теперь неудачные шутки могут закончиться для подозреваемых реальными сроками.

В этом году акция «Бессмертный полк» из-за пандемии коронавируса прошла в онлайн-формате. Шествие решили перенести на 2021 год. Президент России Владимир Путин это решение одобрил и пообещал, что мероприятие пройдет «широко, мощно, по достоинству, красиво».