Названа дата шествия «Бессмертного полка»

Шествие «Бессмертного полка» в этом году может пройти в традиционном формате 24 июня. Однако все зависит от эпидемической обстановки. Об этом сообщила сопредседатель Центрального штаба Общероссийского общественного движения Елена Цунаева.

Тем не менее 9 мая акция «Бессмертный полк» пройдет в онлайн-формате.

«Мы очень рассчитываем, что ситуация с пандемией изменится, Роспотребнадзор сможет скорректировать свои требования, и мы, как организаторы, сможем все-таки организовать шествие „Бессмертного полка России“ в очном формате. Дата, которую бы мы хотели назвать, — это 24 июня», — передало РИА «Новости» ее слова.

На прошлой неделе пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что формат акции будет зависеть от эпидемической обстановки и решения санитарных врачей. В 2020 году «Бессмертный полк» прошел в онлайн-формате из-за пандемии коронавируса.

Профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский ранее сообщил, что вероятность подхватить коронавирус на шествии «Бессмертный полк» не больше, чем в метро. Тем не менее маски снимать не стоит. Он считает, что ситуация с коронавирусом в России позволяет провести акцию в традиционном формате.