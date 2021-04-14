Сейчас пока нельзя сказать, в каком формате в этом году пройдет акция «Бессмертный полк». Все будет зависеть от эпидемической обстановки и решения санитарных врачей. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Вы слышали заявление организаторов „Бессмертного полка“ о том, что они готовят акцию. Но все параметры проведения этой акции, конечно, будут зависеть — окончательные параметры — будут зависеть от рекомендаций и решений наших санитарных властей и от того, как будет развиваться эпидемическая обстановка», — приводит РИА «Новости» слова главы пресс-службы Кремля.

Песков подчеркнул, что сроки проведения акции определят организаторы. По его словам именно они находятся в контакте с санитарными властями.

В 2020 году «Бессмертный полк» прошел в онлайн-формате из-за пандемии коронавируса. Ранее профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский заявил, что в этом году вероятность заразиться коронавирусом при участии в шествии «Бессмертного полка» не выше, чем во время поездки в метро. Несмотря на это, по его словам, снимать маски не стоит.