Экипаж Ми-2 ищут в мороз уже больше 6 часов. Шанс на спасение зависит от самих пилотов

Под Ижевском потерпел крушение вертолет Ми-2 с двумя людьми на борту. Они остались живы, но сильно пострадали. Назвать точное местоположение пилот не смог, так что спасателям понадобится больше времени на поиски. Тем временем в столице Удмуртии температура опустилась ниже 11 градусов мороза.

Вертолет Ми-2 казанского авиапредприятия потерпел крушение 27 декабря около 15:15 по московскому времени — на обратном пути в Ижевск, спустя три часа после вылета. На борту, по информации Telegram-канала Shot, находились двое: пилот Дамир Гафуров и специалист компании «Транснефть Прикамье» Илья Хромов. Они осматривали нефтепровод от поселка Игра в Удмуртии до поселка Донаурово в Кировской области.

По данным МЧС, перед крушением Гафуров успел сообщить диспетчеру о нештатной ситуации. Telegram-канал Mash сообщил, что в полете вертолет начало вращать, а пилот пытался выровнять ход. Предположительно, судно попало в вихревой поток. Жесткой посадки избежать не удалось. Следственный комитет начал проверку.

Поиски продолжаются

Пилоту вертолета удалось подать сигнал бедствия и связаться со спасателями. Однако и Гафуров и Хромов получили тяжелые травмы. По предварительным данным, у одного из них проблемы со спиной, у второго — с дыханием. На аудиозаписи звонка Гафурова спасателям, опубликованной Shot, можно разобрать лишь слово «холодно».

Спасатели, по данным Shot, предварительно определили место крушения в районе деревни Азино. Пилот якобы смог сообщить, что они находятся неподалеку от дороги. В МЧС сообщили, что на поиски уже направлены наземные группы, в том числе два снегохода, а также вертолет Ми-8 с парашютно-десантной группой и беспилотные авиационные системы ведомства.

Пострадавших в крушении Ми-2 не могут найти более трех часов. Под Ижевском держится 11-градусный мороз. По словам заслуженного спасателя РФ Александра Гофштейна, в таких ситуациях невозможно загадывать — ни сколько люди смогут продержаться, ни как быстро их найдут.

«Вычислять и планировать что-то в такой ситуации — смешить бога», — сказал он.

Однако, уверен Гофштейн, раз пилот смог связаться с МЧС, канал связи должен был быть зафиксирован по биллингу. Это один из способов определить примерное место крушения. Также, по словам спасателя, могло помочь время полета и маршрут — по карте специалисты способны высчитать примерную точку, где был вертолет, когда подавал сигнал бедствия.

Однако на 17:49 по московскому времени (18:49 по местному времени) пострадавших все еще не нашли, сообщал Telegram-канал Readovka. Местная жительница рассказала изданию, что в районе проезжали пять машин скорой помощи и МЧС, а два вертолета продолжают искать следы крушения с воздуха.

По данным ТАСС, поиски осложняются большой территорией и плохой видимостью из-за спустившейся темноты.

Александр Гофштейн добавил, что выживут ли пилот и его пассажир, зависит только от их состояния. Капитан судна должен уметь оказывать экстренную медицинскую помощь, но его состояние могло не позволить ему этого сделать.

Спасатель уверен, что долго продержаться на морозе даже в 11 градусов сложно. Облегчить свое положение пострадавшие могли использовав обломки вертолета в качестве укрытия от снега и ветра. Однако около 18:00 по московскому времени пилот перестал выходить на связь. О состоянии экипажа Ми-2 до сих пор ничего не известно.