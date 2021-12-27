МЧС рассказало о жесткой посадке Ми-2 под Ижевском

Вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку под Ижевском. Об этом «360» сообщили в пресс-службе МЧС.

«В 14:15 по московскому времени поступило сообщение о жесткой посадке вертолета вблизи населенного пункта — станции Угловой. Предварительно, на борту два человека, силы и средства следуют на место», — рассказала представительница ведомства.

Остальная информация уточняется.

Ранее СМИ написали, что вертолет Ми-2 разбился под Ижевском. По неподтвержденной информации экипаж из двух человек проводил обследование нефтепровода. РИА «Новости» сообщало, что пилот вышел на связь.

В Единой дежурно-диспетчерской службе (ЕДДС) «Интерфаксу» заявили, что вертолет потерпел крушение в Якшур-Бодьинском районе. На борту Ми-2 находились два пилота и пассажир. Об их судьбе пока ничего не известно.

Все причины и обстоятельства произошедшего выясняются.