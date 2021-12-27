Пилот аварийно севшего Ми-2 в Удмуртии вышел на связь

Пилот упавшего в Удмуртии вертолета Ми-2 вышел на связь и доложил о случившемся. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на МЧС.

На борту воздушного судна находились пилот и пассажир. Никто из них не пострадал.



Вертолет Ми-2 вылетел в 12:00 из аэродрома Ижевска — на нем совершали облет магистральных нефтепроводов. Затем связь с экипажем пропала. Перед эти командир успел доложить о нештатной ситуации. Подробности инцидента раскрыло Центральное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России.



Позднее очевидцы рассказали: вертолет Ми-2 совершил жесткую посадку в районе поселка Чайковского в 80 километрах от Ижевска. «Интерфакс» со ссылкой на диспетчерскую службу сообщил, что вертолет разбился.



Координаты места падения сразу были известны, туда выдвинулись спасатели и несколько бригад скорой помощи. В правительстве республики рассказали, что экипаж сам позвонил в службу «112». Сейчас на месте происшествия работают следователи, они выясняют все обстоятельства случившегося.



