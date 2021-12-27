Вертолет Ми-2 разбился под Ижевском. Об этом со ссылкой на информированный источник сообщил ТАСС. По другим данным, вертолет не потерпел крушение, а совершил жесткую посадку.

Сообщение о падении вертолета поступило около 14:00. Источник агентства в авиационных службах сообщил, что Ми-2 проводил обследование нефтепровода.

По данным РИА «Новости», на борту упавшего Ми-2 находились два человека. Со ссылкой на источник в экстренных службах сообщили, что пилот вышел на связь.

В Единой дежурно-диспетчерской службе (ЕДДС) сообщили «Интерфаксу», что вертолет потерпел крушение в Якшур-Бодьинском районе. На борту Ми-2 находились два пилота и пассажир. Об их судьбе пока ничего не известно.

По данным РЕН ТВ, сообщается о «жесткой посадке» вертолета в Удмуртии. К месту направили сотрудников экстренных служб. По предварительной информации, это произошло в районе населенного пункта Чайковский, в 80 километрах от Ижевска.

Сведений о погибших либо пострадавших не поступало. Обстоятельства выясняются. Пятый канал также сообщил, что на борту находились три человека.