«Холодно, холодно!» Выживший экипаж упавшего Ми-2 послал спасателям страшные аудио

Пилот упавшего в Удмуртии вертолета Ми-2 Дамир Гафуров и пассажир Илья Хромов получили травмы. Кроме того, они оказались на 11-градусном морозе, не имея возможности передвигаться, передал Telegram-канал Shot.

По этим данным, оба лежат возле какой-то трассы, но не могут установить ее координаты.

«Холодно!» — постоянно говорят они по рации. Судя по их голосам, потерпевшим от мороза сложно шевелить губами.

Вертолет Ми-2 вылетел в 12:00 из аэродрома Ижевска — на нем совершали облет магистральных нефтепроводов. Затем связь с экипажем пропала. Перед эти командир успел доложить о нештатной ситуации. Позднее очевидцы рассказали: вертолет Ми-2 совершил жесткую посадку в районе поселка Чайковского в 80 километрах от Ижевска.

В правительстве республики рассказали, что экипаж сам позвонил в службу «112». Сейчас на месте происшествия работают следователи, они выясняют все обстоятельства случившегося.