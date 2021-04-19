Сезон пожаров в России начнется раньше срока. В этом виноваты тепло и дефицит дождей

Россиян предупредили о высокой пожароопасности в нескольких регионах. По словам руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда, такая ситуация аномальна. Угроза пожаров может исчезнуть в последние дни апреля из-за южного циклона.

В нескольких российских регионах объявили высокий класс пожарной опасности. По словам научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда, пожары могут вспыхнуть на юге Бурятии, в Забайкалье, на западном побережье Каспийского моря и юго-западе Приморья.

Несмотря на то, что сейчас только середина апреля, в некоторых частях России пожарная опасность уже достигла четвертого класса из пяти, что нехарактерно для второго месяца весны.

Вильфанд также рассказал, что в Москве и Московской области 20 и 21 апреля ожидают мокрый снег с дождем. Синоптики предположили, что в эти дни выпадет 20% месячной нормы осадков. Во второй половине дня и в ночь на среду осадков будет больше всего. По мнению Вильфанда, такая погода не должна удивлять москвичей: дожди и мокрый снег в апреле не считаются аномалией.

Ранее в Москве была отмечена рекордно высокая температура. 14 апреля в столице показатели на термометрах достигли +21,5 градуса. Это стало рекордом за 59 лет. До этого настолько высокую температуру в середине апреля фиксировали в 1962 году.

Причина пожароопасности

Главный специалист Гидрометцентра России Марина Макарова в разговоре с «360» объяснила пожарную угрозу тем, что в регионах стояла теплая погода и выпало недостаточное количество осадков.

Пожароопасность зависит от суммы максимальной температуры. На этой основе рассчитывается индекс и переводится затем в определенный класс Марина Макарова.

Специалист напомнила, что за последние два года увеличились случаи пожаров по всему миру.

«Системы мониторинга по всему миру отмечают, что зона распространения пожаров продвигается. Также стало видно, что продукты горения стали переноситься воздушными потоками на север и через океан», — добавила Макарова.

Выяснилось, что высокая угроза пожаров наблюдается не только в Забайкалье, Приморье, Бурятии и на побережье Каспийского моря. По словам главного специалиста Метеобюро Москвы Татьяны Поздняковой, в Центральной России и даже на Нижней и Средней Волге тоже уже есть высокая угроза пожарной опасности.

Помимо высокой температуры и дефицита осадков, причиной опасности могла стать ветреная погода.

«Сильный ветер высушивает верхний слой почвы, и повышается класс опасности», — добавила метеоролог.

Однако, по словам Поздняковой, ситуация может резко поменяться в последней декаде апреля. На регионы надвигается южный циклон, из-за чего осадки выпадут даже на засушливые районы.

Дальнейшие прогнозы

Апрель уже отметился рекордно высокой температурой, однако метеорологи заявили, что ожидать высокой температуры в начале мая не стоит. По словам Татьяны Поздняковой, желанного майского тепла пока что не прогнозируется, но погода будет комфортной для выезда на природу.

Синоптики предсказывали россиянам неоднородное лето. По словам Романа Вильфанда, лето будет скорее нехолодным, нужно готовиться к тому, что на смену теплой погоде будет приходить и дождливая.

Специалист добавил, что в европейской части страны и в московском регионе температура будет близка к норме и даже немного превышать ее. Переизбытка осадков этим летом также не стоит ожидать.