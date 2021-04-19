Названы регионы с высоким риском природных пожаров

Четвертый класс опасности возникновения природных пожаров из пяти объявили на западном побережье Каспийского моря, юге Бурятии и Забайкалья. В список попал также юго-запад Приморья. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

«Казалось бы, только апрель, а на западном побережье Каспийского моря, а также на востоке Ставрополья, на севере Дагестана — там высокая пожарная опасность. Высокая пожарная опасность на юге Бурятии и Забайкальского края, а также на юго-западе Приморья», — передало РИА «Новости» его слова.

Синоптик отметил, что высокая пожарная опасность означает четвертый класс из пяти. Вильфанд добавил, что такая ситуация не характерна для середины апреля.

Роман Вильфанд ранее рассказал, что в Москве и Московской области 20 и 21 апреля ожидается мокрый снег с дождем. По прогнозам синоптиков, в эти дни выпадет около 20% месячный нормы. Особенно осадки будут активны во второй половине вторника и в ночь на среду. Эксперт призвал горожан не удивляться снегу в конце апреля, потому что в этом время года он не считается аномалией.