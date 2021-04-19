Синоптик предупредил о дожде со снегом в Москве 20 и 21 апреля

В Москве и Московской области 20 и 21 апреля ожидается мокрый снег с дождем. По прогнозам синоптиков, в эти дни выпадет около 20% месячный нормы.

«Во вторник и среду прогнозируется и дождь, и мокрый снег. Особенно осадки будут активны во второй половине вторника и в ночь на среду. Будет очень хмуро и пасмурно, так как Москва окажется под воздействием циклона», — сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По его прогнозу, выпадет от 7 до 18 миллиметров осадков.

Метеоролог отметил, что москвичам не стоит удивляться снегу в конце апреля, который не является аномалией в это время года.

«Каждый год с 1 марта москвичи спрашивают: „Теперь больше не будет же снега?“. Будет и снег, и заморозки. К этому нужно относиться спокойно», — сказал он.

Несмотря на осадки в виде снега, заморозков, по словам Вильфанда, не ожидается.

Ранее ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал о похолодании в Москве и Московской области с 20 апреля. В ночь на вторник столбик термометра опустится до 0…+5 градусов. Из-за этого в некоторых районах вместе с дождем выпадет немного мокрого снега. Днем столбики термометров едва поднимутся до отметки в +10, что соответствует климатическим показателям октября