Вильфанд рассказал, какой будет погода этим летом в России

Погода предстоящим летом обещает быть неоднородной, заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд в интервью «Москве 24». По его словам, россиянам не стоит ждать, что будет только тепло или только холодно.

В целом лето будет, скорее, нехолодным. Но нужно быть готовыми к тому, что на смену вспышкам тепла будут приходить дождливые периоды.

«Не стоит рассчитывать, что как начнется теплая погода, так она до конца и пойдет», — пояснил Вильфанд.

Ученый отметил, что в европейской части России и в московском регионе в частности температура будет около нормы или даже немного выше. Не ожидается этим летом и переизбытка дождей. Однако и засушливым сезон назвать сложно.

Апрель пока продолжает удивлять аномальным теплом. Так, 14 апреля погода в Москве побила температурный рекорд 59-летней давности. Воздух прогрелся до +21,5 градуса тепла.